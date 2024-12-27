Чорногорія екстрадує «короля криптовалюти» до США

До Квона, а також компанію Terraform labs визнано відповідальними за цивільними звинуваченнями у шахрайстві

У квітні в США відбувся заочний суд над південнокорейським криптовалютним підприємцем

Після тривалої судової тяганини Чорногорія погодилася екстрадувати до США південнокорейського криптовалютного підприємця Хйонга До Квона, відомого як «короля криптовалюти». Відповідне рішення прийняв у п’ятницю міністр юстиції Чорногорії, пише АР.

У квітні в США відбувся заочний суд над До Квоном. Його, а також компанію Terraform labs визнано відповідальними за цивільними звинуваченнями у шахрайстві через те, що вони ввели в оману інвесторів.

«Міністр Боян Божович видав документ, який дозволяє передачу США До Квона, засновника сінгапурської криптофірми Terraform Labs, якого заарештували в Чорногорії минулого року», – йдеться в інформації.

При цьому не вказується, впродовж якого терміну відбудеться екстрадиція.

Розпорядження про видачу з’явилося після багатомісячної судової тяганини у справі До Квона. І Південна Корея, і США вимагали його екстрадиції. Різні суди в Чорногорії впродовж останніх місяців прийняли та скасували численні рішення про це, які часом суперечили одне одному.

У заяві Мінʼюсту цієї країни наводиться останнє рішення Верховного суду Чорногорії, в якому йдеться що умови для екстрадиції До Квона до однієї з двох країн були виконані, і що остаточне рішення залишається за міністром юстиції.

У п'ятницю міністерство заявило, що на користь екстрадиції до США існує більше правових критеріїв.

Адвокати До Квона в Чорногорії заявили, що вони дізналися про рішення зі ЗМІ і що їхній клієнт не може бути екстрадований, доки вони не отримають рішення.

Нагадаємо, засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили за шахрайство проти інвесторів. Федеральний суд у Мангеттені (США) дав чоловіку 25 років позбавлення волі. Його також зобов’язали сплатити 11 мільярдів доларів.