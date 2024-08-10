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Кіпр екстрадував росіянина до США за незаконне постачання електроніки до Росії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Кіпр екстрадував росіянина до США за незаконне постачання електроніки до Росії
Громадян Росії та Німеччини Артур Петров, екстрадований із Кіпру до США
фото з вільних джерел

Артур Петров незаконно постачав мікроелектроніку військового призначення до Росії

Артур Петров, громадянин Росії та Німеччини, був екстрадований з Кіпру до США та постав перед федеральним судом на Мангеттені у п'ятницю. Його звинувачують у незаконному постачанні Росії американської мікроелектроніки військового призначення. Суд постановив утримувати Петрова під вартою без права внесення застави. Про це інформує Мін'юст США.

«Сьогоднішня екстрадиція демонструє незмінну прихильність Міністерства юстиції справі відрізання Росії від західних технологій, які живлять військову машину президента Путіна. Екстрадиція обвинуваченого є надзвичайно важливим кроком на шляху до притягнення Росії до відповідальності»,– заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.

 Петрова підозрюють у змові з метою контрабандного постачання мікроелектроніки американського виробництва, яка підпадає під санкції, для російських виробників зброї. Згідно з даними судових документів, він працював у російській компанії «Електроком ВПК» та разом із двома спільниками управляв мережею незаконних закупівель, використовуючи підставні компанії та інші засоби обману для приховування кінцевого призначення компонентів.

Різні типи мікроелектроніки, які були постачені Петровим та його спільниками, були виявлені в російській військовій техніці на полях бою в Україні, зокрема в керованих ракетах, безпілотних літальних апаратах, засобах радіоелектронної боротьби та пристроях зв'язку.
 
 Кіпрські правоохоронці заарештували Артура Петрова на запит США 26 серпня 2023 року. Вашингтон звернувся до влади Кіпру з проханням про екстрадицію, і 18 липня це прохання було задоволено.

Петрову пред'явлені численні звинувачення, включаючи змову з метою обману Сполучених Штатів, порушення закону про експортний контроль, контрабанду, банківське шахрайство та інші злочини. Кожне з цих звинувачень передбачає різні максимальні терміни ув'язнення – від 5 до 20 років.

Нагадаємо, Кіпр відкривається для українських туристів: названо дату.

Теги: шахрайство санкції прокурор екстрадиція Вашингтон Монако

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