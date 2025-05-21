Земельні схеми під Києвом: із Німеччини екстрадовано експосадовицю Держгеокадастру

Підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини

З Федеративної Республіки Німеччина екстрадовано підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд гривень. Як передає «Главком», про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у фейсбуці.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України колишньої начальниці ГУ Держгеокадастру в Київській області, підозрюваної у справі щодо заволодіння землею, а саме майже 920 га в м. Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» поблизу Києва, загальною вартістю понад 1,8 млрд грн.

Екстрадиція відбувалась у співпраці з компетентними органами ФРН та Польщі. Зазначена підозрювана перебувала в міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини.

Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краківець-Корчова».

фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави. У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Нагадаємо, забудовник, що ошукав інвесторів десятків київських новобудов та втік за кордон, тепер екстрадований в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Раніше правоохоронці двічі затримували цього забудовника, і двічі йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Він сплатив ці застави і виїхав з України. У повідомленні Нацполіції прізвище забудовника не вказується, проте йдеться, вочевидь, про Анатолія Войцеховського.

Раніше з Німеччини до України екстрадували чоловіка, підозрюваного у шахрайстві на 6 млн грн. У вересні 2019 року його було оголошено у міжнародний розшук, повідомляє Офіс генпрокурора. Як зазначається у повідомленні, підозрюваний систематично займався заволодінням коштами потерпілих шляхом зловживання довірою.