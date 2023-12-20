Обшуки в Ужгородській міськраді: посадовці отримали підозри

Сьогодні поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства

Ремонт, який організували посадовці, приніс державі збитки у 700 тис. грн

Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів із місцевого бюджету посадовцями Ужгородської міської ради у змові з місцевим підприємцем. Вони під час проведення ремонтних робіт завдали збитків державі у 700 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Серед підозрюваних – начальник відділу одного з Департаментів та директор комунального підприємства, а також фізична особа-підприємець.

Правоохоронці встановили, що посадові особи Департаменту Ужгородської міської ради, комунального підприємства та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства.

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Для цього вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості робіт. Як наслідок сума завданих збитків становить майже 700 тис. грн, що підтверджується експертними висновками.

Зазначається, що сьогодні поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб.

На підставі зібраних доказів начальникові відділу одного з Департаментів Ужгородської міської ради та директору комунального підприємства, а також підряднику повідомили підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді місцева влада планує здійснити ремонт пішохідного мосту. На нього хочуть виділити понад 31 млн грн.

У листопаді правоохоронці взялися за ужгородських депутатів, які під виглядом відрядження їздили на відпочинок.