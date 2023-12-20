Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Правоохоронці проводять обшуки в Ужгородській міськраді

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Правоохоронці проводять обшуки в Ужгородській міськраді
Обшуки проходять в межах кримінального провадження щодо деяких посадовців міськради
фото: Віталій Глагола

Правоохоронці почали слідчі дії у відділі, що відповідає за капітальне будівництво

Зранку 20 грудня до Ужгородської міської ради навідалися правоохоронці з обшуками. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

«Як повідомляють мої джерела в правоохоронних органах, то сьогодні зранку почались обшуки в межах кримінального провадження в деяких посадовців Ужгородської міської ради», – зазначив Глагола.

Правоохоронці проводять обшуки в Ужгородській міськраді фото 1
Правоохоронці проводять обшуки в Ужгородській міськраді фото 2

Зазначається, що правоохоронці почали слідчі дії в департаменті міської інфраструкту, КП «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» та у відділі, що відповідає за капітальне будівництво близько 7:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді місцева влада планує здійснити ремонт пішохідного мосту. На нього хочуть виділити понад 31 млн грн.

У листопаді правоохоронці взялися за ужгородських депутатів, які під виглядом відрядження їздили на відпочинок.

Теги: Ужгород Закарпаття війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники військкомату у спортзалі почали перевіряти документи у чоловіків
Представники військкомату навідалися до одного з тренажерних залів Ужгорода (відео)
5 грудня, 20:47
Замовником реставрації пішохідного мосту в Ужгороді є Департамент міської інфраструктури
Влада Ужгорода вирішила витратити $800 тис. на ремонт пішохідного мосту
2 листопада, 17:44
Документи для перетину державного кордону депутати оформляли на підставі фіктивних запрошень від іноземних структур
Під виглядом відрядження їздили на відпочинок: правоохоронці взялися за ужгородських депутатів
1 листопада, 16:21

Кримінал

Партизани проникли на Тульський збройний завод РФ
Партизани проникли на Тульський збройний завод РФ
Правоохоронці проводять обшуки в Ужгородській міськраді
Правоохоронці проводять обшуки в Ужгородській міськраді
У Львові засуджено чоловіка, який вкрав 142 шоколадки «Світоч»
У Львові засуджено чоловіка, який вкрав 142 шоколадки «Світоч»
Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок ексзаступнику міністра Гримчаку
Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок ексзаступнику міністра Гримчаку
Львівський суд викликав мертвого Киву на засідання
Львівський суд викликав мертвого Киву на засідання
Хто платить мільйонні застави за суддів, які потрапили до СІЗО? Відповідь НАБУ
Хто платить мільйонні застави за суддів, які потрапили до СІЗО? Відповідь НАБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
27K
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО
19K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
18K
Франція та Британія зробили заяву щодо допомоги України
17K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше
9635
Українці у Швейцарії: скільки біженців готові повернутись додому

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Сьогодні, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Сьогодні, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua