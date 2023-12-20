Правоохоронці проводять обшуки в Ужгородській міськраді

Правоохоронці почали слідчі дії у відділі, що відповідає за капітальне будівництво

Зранку 20 грудня до Ужгородської міської ради навідалися правоохоронці з обшуками. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

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«Як повідомляють мої джерела в правоохоронних органах, то сьогодні зранку почались обшуки в межах кримінального провадження в деяких посадовців Ужгородської міської ради», – зазначив Глагола.

Зазначається, що правоохоронці почали слідчі дії в департаменті міської інфраструкту, КП «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» та у відділі, що відповідає за капітальне будівництво близько 7:00.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді місцева влада планує здійснити ремонт пішохідного мосту. На нього хочуть виділити понад 31 млн грн.

У листопаді правоохоронці взялися за ужгородських депутатів, які під виглядом відрядження їздили на відпочинок.