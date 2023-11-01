Під виглядом відрядження їздили на відпочинок: правоохоронці взялися за ужгородських депутатів

Документи для перетину державного кордону депутати оформляли на підставі фіктивних запрошень від іноземних структур

Обшуки в службових приміщеннях мерії завершено

Правоохоронці перевіряють виїзди за кордон ужгородських депутатів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Слідство встановило, що документи для перетину державного кордону депутати оформляли на підставі фіктивних запрошень від іноземних структур.

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«Підроблені запрошення ніде не реєстрували та не перекладали державною мовою. Деякі розпорядження про виїзд посадовців у так звані «службові відрядження» співробітники міськради навіть не вносили до системи електронного документообігу», – йдеться в повідомленні.

Обшуки в службових приміщеннях мерії завершено.

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Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до організації цієї схеми та коло службовців, які таким чином виїжджали на закордонний відпочинок під час війни.

Як повідмолялося, сьогодні Служба безпеки України прийшла з обшуками в кабінет міського голови Ужгорода Богдана Андріїва та інших структурних підрозділів міської ради.

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Також за фактом організації незаконного виїзду за кордон сьогодні обшуки проходили в нардепа Олександра Дубінського.