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Під виглядом відрядження їздили на відпочинок: правоохоронці взялися за ужгородських депутатів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Під виглядом відрядження їздили на відпочинок: правоохоронці взялися за ужгородських депутатів
Документи для перетину державного кордону депутати оформляли на підставі фіктивних запрошень від іноземних структур
фото: Нацполіція

Обшуки в службових приміщеннях мерії завершено

Правоохоронці перевіряють виїзди за кордон ужгородських депутатів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Слідство встановило, що документи для перетину державного кордону депутати оформляли на підставі фіктивних запрошень від іноземних структур.

«Підроблені запрошення ніде не реєстрували та не перекладали державною мовою. Деякі розпорядження про виїзд посадовців у так звані «службові відрядження» співробітники міськради навіть не вносили до системи електронного документообігу», – йдеться в повідомленні.

Обшуки в службових приміщеннях мерії завершено.

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Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до організації цієї схеми та коло службовців, які таким чином виїжджали на закордонний відпочинок під час війни.

Як повідмолялося, сьогодні Служба безпеки України прийшла з обшуками в кабінет міського голови Ужгорода Богдана Андріїва та інших структурних підрозділів міської ради.

Також за фактом організації незаконного виїзду за кордон сьогодні обшуки проходили в нардепа Олександра Дубінського.

Теги: кордон Ужгород Закарпаття

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