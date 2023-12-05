Представники військкомату навідалися до одного з тренажерних залів Ужгорода (відео)

Чоловікам та тренерам, які прийшли на тренування видали повістки

У тренажерний зал в Ужгороді завітали представники ТЦК та СП. Чоловікам та тренерам, які прийшли на тренування видали повістки. Відповідні світлини та відео з'явилися у соцмережах.

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На відео помітно, як чоловіки у військовій формі з автоматами перекрили вхід та активно спілкуються з чоловіками в залі, запитуючи у них документи.

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Працівники ТЦК прийшли до одного з тренажерних залів Ужгорода фото з соцмереж

Нагадаємо, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року, і чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Однак в деяких випадках вони можуть не приходити до територіальних центрів комплектування (ТЦК), що передбачено постановою Кабміну №673.

Раніше у Львові працівники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка в бус та вибили із рук телефон у жінки. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

Також як повідомлялося, у Хмельницькій області працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату.

До слова, співробітники Територіальних центрів комплектування (ТЦК) наразі не мають права зупиняти військовозобов’язаних на вулиці, щоб перевірити документи та вручити повістку. Однак до кінця року з’явиться новий законопроєкт, який розширить їхні права.