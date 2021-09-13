Погрози підірвати будинок на Херсонщині: чим закінчилася ситуація

Чоловік забарикадувався у будинку та погрожував підірвати гранату

На Херсонщині чоловік погрожував підірвати власний будинок, однак поліцейські вмовили його здатися. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Вказано, що 13 вересня близько 04:22 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення від жительки смт Іванівка. Жінка розповіла, що її 45-річний чоловік забарикадувався в будинку та погрожує підірвати оселю.

Поліцейські з’ясували, що чоловік проживає з дружиною та чотирма дітьми. Під час сімейної сварки підозрюваний взяв предмет, схожий на гранату, та почав погрожувати рідним. Після чого жінка та діти вийшли з будинку та викликали поліцію.

Натомість чоловік зачинився на другому поверсі будинку та відмовлявся виходити.

Як розповів начальник Генічеського районного відділу поліції Сергій Балута, в ході тривалих перемовин та завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів, які були задіяні на місці події, поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати небезпечний предмет.

«Громадянина затримали. У ході огляду у його кишені поліцейські знайшли ще одну гранату РГД-5», – додали у поліції.

Нині поліцейські проводять огляд домоволодіння підозрюваного на предмет виявлення інших заборонених предметів. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на початку місяця у Києві чоловік з гранатою погрожував підірвати будинок (відео).

Згодом поліція провела спецоперацію у будинку.