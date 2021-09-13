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    Погрози підірвати будинок на Херсонщині: чим закінчилася ситуація

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    Поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати небезпечний предмет - Погрози підірвати будинок на Херсонщині: чим закінчилася ситуація
    Поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати небезпечний предмет
    фото: hr.npu.gov.ua

    Чоловік забарикадувався у будинку та погрожував підірвати гранату

    На Херсонщині чоловік погрожував підірвати власний будинок, однак поліцейські вмовили його здатися. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

    Вказано, що 13 вересня близько 04:22 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення від жительки смт Іванівка. Жінка розповіла, що її 45-річний чоловік забарикадувався в будинку та погрожує підірвати оселю.

    Поліцейські з’ясували, що чоловік проживає з дружиною та чотирма дітьми. Під час сімейної сварки підозрюваний взяв предмет, схожий на гранату, та почав погрожувати рідним. Після чого жінка та діти вийшли з будинку та викликали поліцію.

    Натомість чоловік зачинився на другому поверсі будинку та відмовлявся виходити.

    Як розповів начальник Генічеського районного відділу поліції Сергій Балута, в ході тривалих перемовин та завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів, які були задіяні на місці події, поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати небезпечний предмет.

    «Громадянина затримали. У ході огляду у його кишені поліцейські знайшли ще одну гранату РГД-5», – додали у поліції.

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    Погрози підірвати будинок на Херсонщині: чим закінчилася ситуація
    Погрози підірвати будинок на Херсонщині: чим закінчилася ситуація
    Погрози підірвати будинок на Херсонщині: чим закінчилася ситуація

    Нині поліцейські проводять огляд домоволодіння підозрюваного на предмет виявлення інших заборонених предметів. Тривають слідчі дії.

    Нагадаємо, на початку місяця у Києві чоловік з гранатою погрожував підірвати будинок (відео).

    Згодом поліція провела спецоперацію у будинку.

    Теги: Національна поліція України граната Херсонщина вибухівка будинок
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    Погрози підірвати будинок на Херсонщині: чим закінчилася ситуація