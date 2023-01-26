На Запоріжжі підполковник СБУ може сісти довічно за держраду (фото)

Співробітник Служби приховано здійснював збір відомостей, зібраних у процесі оперативно-розшукової діяльності

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії із внутрішньою безпекою СБ України викрили на державній зраді підполковника СБУ Запорізького обласного управління. Його викрито та затримано за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Співробітник Служби приховано здійснював збір відомостей, зібраних у процесі оперативно-розшукової діяльності, а також дані, що становлять державну таємницю, зокрема щодо схем блокпостів області та іншу таємну інформацію. Мобільним телефоном він здійснював фотофіксацію документів, які надалі за допомогою популярного месенджера та електронної пошти, зареєстрованої на російському домені, передавав представникам країни-агресора.

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Під час невідкладних обшуків виявлено мобільні телефони, сім-картки російських операторів, гроші. Також встановлено докази сталих звʼязків з представниками правоохоронних та державних органів РФ. Зокрема, серед них і близькі родичі зрадника.

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На даний час підполковнику СБУ готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), а також клопотання в суд щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко, яка підтримала окупацію Маріуполя.