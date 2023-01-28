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Контррозвідники СБУ ліквідували групу окупантів за допомогою дрона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Контррозвідники СБУ ліквідували групу окупантів за допомогою дрона
Контррозвідники за допомогою ударного дрона знищили чотирьох окупантів
фото: скріншот із відео

Захисникам вдалося врятувати пораненого бійця

Військові контррозвідники Служби безпеки України атакували позицію окупантів на сході. Захисники за допомогою дрона знищили групу росіян. Про це СБУ повідомляє у Facebook.

За попередніми даними, контррозвідники за допомогою ударного дрона знищили чотирьох окупантів. Ще щонайменше троє росіян отримали поранення.

Захисникам вдалося також врятувати пораненого бійця.

«Під час бою наші співробітники допомогли евакуювати пораненого українського воїна», – ідеться у повідомленні.

Раніше прикордонники знищили ворожий склад з боєприпасами у Луганській області.

До відома, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК «Вагнера», яка воює в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців. Про це повідомляє The New York Times, спираючись на свідчення очевидців, супутникові знімки та опубліковані в мережі відеозаписи.

Теги: прикордонники цвинтар ПВК Вагнера поранення

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