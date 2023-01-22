Окупанти обстріляли будинки і школу в Олешках – мер

Внаслідок обстрілу будинки залишилися без вікон

В Олешках на Херсонщині російські зігірбники обстріляли Житлоселище. Про це повідомив мер міста Євген Рищук.

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«Сьогодні орки озвіріли. Обстріляли Житлоселище в ОЛЕШКАХ. Прильот між домами 14 і 12. Прильот біля дому 17. Прильот по школі 4. Будинки без вікон», – написав мер Олешок.

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Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію у тимчасово окупованому росіянами місті Олешки Херсонської області.

Тим часом у тимчасово окупованих районах Херсонської області російські окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, а також вилучають автотранспорт і товари у підприємців.

До слово, як розповів в інтерв'ю «Главкому» командувач «Півдня», генерал-майор Андрій Ковальчук, операція зі звільнення півдня мала на меті зупинити противника, який наступав на Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, завдати йому максимальних втрат, створити умови для подальшого наступу.