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Атака на Херсонщину та рятувальна операція в Дніпрі: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Херсонщину та рятувальна операція в Дніпрі: яка ситуація в регіонах
Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку ще кількох загиблих
Валентин Резніченко / Telegram

Вчора росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Сумщина

Вчора росіяни протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумщини. Ворог поцілив по Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській, Хотінській громадах. Зафіксовані пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. У всіх випадках без жертв і постраждалих. Вночі та вранці – без обстрілів.

Запорізька область

Вночі ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмістю. Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Малокатеринівка, Білогір'я, Ольгівське, Чарівне, Новоданилівка, Червоне, Полтавка, Новоандріївка, Преображенка, Мала Токмачка, Оріхів, Гуляйполе, Степове, Кам'янське, Павлівка, Таврійське. Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ.

Дніпропетровщина

Другу добу триває пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку ще кількох загиблих. На зараз 40 загиблих, у тому числі двоє дітей. 39 людей врятовані. 75 поранені. Доля 35 людей все ще невідома. Пошуки тривають. Нікопольщину росіяни знову обстріляли з важкої артилерії. Поцілили по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Без жертв.

У Червоногригорівці пошкоджені 15 приватних будинків та господарських споруд, лінії електропередач та газогін. Харківщина: сьонодні зранку ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено приватне домоволодіння, вибито вікна п’ятиповерхівки. Поранення отримала 65-річна жінка. Протягом доби на Слобожанському напрямку мінометних, артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатнє і Тополі.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове. У м. Вовчанськ та у с. Вовчанські Хутори внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталася пожежа у закладі освіти м. Вовчанськ, пошкоджено автомобілі.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони Новоселівського, Стельмахівки, Невського, Кузьминого і Червонопопівки. Слідом за Лисичанськом росіяни закрили на в'їзд і виїзд Рубіжне. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Сьогодні зранку відбувся артобстіл старої частини Авдіївки. По лінії оборони навколо міста тривають хаотичні обстріли позицій. Також на цю годину відомо про сімох поранених цивільних за добу – у Великій Новосілці, Лимані і Соледарі, а також по двоє у Авдіївці та Бахмуті. Активні бойові дії тривають поблизу Бахмута, Соледара, Вугледара, Авдіївки, Мар'їнки, Торецька. Вчора вдень – ракетний удар по Лиману. Артилерійські обстріли Торського й Зарічного Лиманської ТГ. Протягом доби – періодичні обстріли території Курахівської та Очеретинської громад. Рашисти ведуть наступальні дії майже по всій лінії бойових дій, найактивніші – в районі населених пунктів с.Красногорівка, Кам'янка та Водяне і Невельське.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів за межами населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 17 населених пунктів, зокрема, Золота балка, Гаврилівка, Львове, Садове, Антонівка та Херсон. Ворог атакує цивільну інфраструктуру та обʼєкти критичної інфраструктури міста Херсон. російські окупанти обстріляли приміщення Червоного Хреста. Через влучення снарядів сталася пожежа. Над її ліквідацією одразу почали працювати рятувальники.

Також ворог поцілив в центр реабілітації дітей з інвалідністю. У будівлі вибито вікна та двері, пошкоджено стіну. Російські снаряди впали поруч з приміщенням студентського гуртожитку. Обстріляли рашисти й приватні та багатоквартирні будинки. Також атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Будівля підприємства та прилегла територія зазнала руйнувань. Відомо про 14 поранених через російські обстріли, з них один знаходиться у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів. Троє людей загинули.

Поблизу Великої Олександрівки на міні, залишеній російськими окупантами, підірвалися люди. Два чоловіки, 53 та 35 років, перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну. Через отримані поранення обидва загинули на місці події. Вже другу добу поспіль тимчасово окупована Каховка безперестанку піддається масованому обстрілу військовими РФ зі сторони Малокаховки. Є загиблі й поранені. Є руйнування житла та об’єктів цивільної інфраструктури.

Триває 327-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині.

Теги: росія окупанти війна Україна

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