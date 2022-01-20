Порошенко подякував Британії за зброю та нагадав про стимул для України

Експрезидент висловив сподівання, що союзники дотримають свого слова та нададуть План дій щодо членства в НАТО як стимул для подальших реформ

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» в інтерв’ю британському телеканалу Sky News подякував уряду Великій Британії та особисто Борису Джонсону за надання військової допомоги Україні під час російської ескалації поблизу кордонів України.

«Сьогодні ми вітаємо, що Велика Британія, уряд, наш давній і надійний друг Борис Джонсон, міністри оборони та зовнішніх справ запропонували нам багато різних опцій, починаючи від підтримки Військово-Морських Сил до сучасних протитанкових ракетних систем, які однозначно збільшать ціну агресії Путіна, якщо він вирішить нас атакувати. Ми дуже це цінуємо. Це позиція справжнього друга. Як кажуть, друг пізнається в біді. Це дуже гарний приклад для наслідування іншими державами-учасницями НАТО», – цитує Порошенка пресслужба «Євросолідарності».

П’ятий президент наголосив, що Україна зараз потребує як підтримки західних союзників, так і внутрішньої єдності. Адже країна-агресор застосовує інструменти гібридної війни, зокрема і внутрішню дестабілізацію.

«Перед нами – нова реальність, адже у 2014 році ми мали не лише агресію проти нашого народу в Криму та на Донбасі, але і гібридну війну. Війну з боку регулярних військ Росії, включно з інформаційною війною, фейковими новинами та поширення цих практик на весь світ, включно зі Сполученими Штатами та Великою Британією. Це також і кібератаки, виклики кібербезпеці всього вільного світу. За моїх часів Путін атакував нашу ядерну енергетику, наші урядові структури, адміністрацію президента. Інколи це мало успіх. На цьому він був зосереджений. Він завжди намагався підірвати нашу стабільність зсередини держави», – зазначає Порошенко.

П’ятий президент зазначив: у грудні 2013-січні 2014 років ніхто не вірив, що Путін може вдатися до агресії проти України в Криму і згодом на сході.

Виступ Порошенка на Sky News, фото: eurosolidarity

«Саме за цих дуже складних часів мене було обрано президентом України та Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України. Я пишаюся тим, що завдяки єдності всього світу та твердим зусиллям моєї команди ми змогли побудувати нову українську армію. Ми звільнили з-під російської окупації дві третини окупованого Донбасу. Це мільйони осіб та десятки тисяч квадратних кілометрів, звільнених від російський військових», – нагадав Порошенко.

«Ми запросили британських, американських, НАТОвських інструкторів навчати та тренувати наших військових, і все це для того, щоб збільшити ціну агресії Путіна на випадок, якщо він вирішить продовжити свою агресію. І саме цей сценарій ми маємо задіяти і сьогодні, аби бути міцними і обʼєднаними. Щоб Путін зрозумів, що ціна за його агресію буде надзвичайною. Ми не потребуємо солдатів НАТО, однак ми точно потребує новітніх оборонних легальних озброєнь. Ми точно потребуємо санкцій проти «Північного потоку-2». І ми точно потребуємо надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, надання перспективи членства», – наголосив Порошенко.

Він висловив сподівання, що союзники дотримають свого слова, наданого Україні у 2008 році, і нададуть План дій щодо членства в НАТО як стимул для подальших реформ.

Нагадаємо, Україна отримала протитанкову зброю від Британії (фото, відео).

17 січня міністр оборони Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова ведеться про легкі протитанкові системи.

Тієї ж ночі стало відомо, що Британія перекидає протитанкові озброєння в Україну. Лондон відправив військово-транспортні літаки С-17.