На Луганщині військові тренувались стріляти з вогнеметів (фото)

РПВ-16 здатен багато на що: знищити броньовану техніку, укріплення та живу силу ворога

Українські вогнеметники пройшли курс тактичної підготовки з бойовою стрільбою безпосередньо в районі проведення ООС.

Як повідомляє прес-служба ЗСУ, навчання проводилися на одному із полігонів Луганщини відповідно до рішення Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Протягом курсу вогнеметники підвищували свої навички з тактичної підготовки, медицини та вдосконалювали майстерність стрільби зі своєї штатної зброї – вогнеметів РПВ-16.

Під час практичних занять на полігоні воїни відпрацювали тактичні прийоми, зокрема вибір вогневих позицій, рух до вогневих рубежів, стрільбу по бойовій техніці й інженерним спорудам ворога та відхід під прикриттям вогню стрілецької зброї.

«Цей курс підготовки військовослужбовців дозволяє досконало опанувати свою зброю і після успішного складання іспитів та влучних залікових стрільб отримати відповідний сертифікат. Усі залучені інструктори – досвідчені сержанти та офіцери, у яких за плечима чималий бойовий досвід. Тепер, вони діляться своїми знаннями та навчають воїнів різноманітним тактичним прийомам та військовим хитрощам, які знадобляться під час ведення реального бою з ворогом», – зазначив керівник курсу підготовки Сергій Радіонов.

Солдат Світлана у ЗС України служить перший рік. Каже, як тільки потрапила у вогнеметний підрозділ, одразу зацікавилася зброєю і почала активно вивчати її можливості й тактику застосування.

«Сьогодні ми відпрацьовували вправу стрільби з коліна. Ціль вразила з першого пострілу, тому дуже задоволена. Хочеться більше практикуватися і надалі зростати у професійному плані», – розповідає Світлана.

Навіть досвідчені вогнеметники позитивно відгукуються про подібні курси підготовки. Кажуть, зараз в українському війську чи не кожен солдат може опанувати величезну кількість вітчизняного та іноземного озброєння, пройшовши відповідну підготовку з інструкторами.

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