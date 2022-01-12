Окупанти вбили українського військового

Станом ранок 12 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

Станом ранок 12 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

Російські бойовики стріляли у бік Новотошківського

На Донбасі за минулу добу з боку проросійських найманців зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Загинув український військовий, повідомляє пресцентр штабу ООС.

У бік Новотошківського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну», – йдеться в повідомленні.

Від початку доби, 12 січня, порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, що заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія підготувала план дестабілізації України.

Також посол США назвав надзвичайною ситуацію на кордоні Росії та України.

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