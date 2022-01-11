Українська діаспора закликала Байдена не йти на вимоги Путіна (відео)

Понад сотня членів української громади зібралися на історичній Водопірній вежі в Чикаго, щоб висловити протест російській агресії та загрозам вторгнення

Понад сотня членів української громади зібралися на історичній Водопірній вежі в Чикаго, щоб висловити протест російській агресії та загрозам вторгнення

Акція пройшла напередодні переговорів між делегаціями США і Росії у Женеві

«Ні – Путіну» та «США підтримують Україну» скандували представники української діяспори у Чикаго, які вийшли на мітинг проти російської агресії та загрози повномасштабного вторгнення, повідомляє Радо Свобода.

Акція пройшла напередодні переговорів між делегаціями США і Росії у Женеві, яка присвячена вимогам Москви укласти безпекову угоду і нарощуванню російських сил поблизу України. В акції у Чикаго взяли участь не лише українці, а також литовська, білоруська, естонська, латвійська, польська та інші спільноти.

Свою підтримку Україні засвідчили також і двоє конгресменів США: Денні Девіс та Майк Квіґлі.

«Якщо ми згадаємо історію, Росії чи комуністам ніколи не можна було довіряти, просто подивіться на історію. Ми маємо бути єдиними, маємо виступати єдиним фронтом, маємо продемонструвати підтримку президенту Байдену і поширити нашу вимогу: Ні – Путіну!», – сказав на мітингу Глава польсько-американського конгресу Франк Спула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн. Крім того, Столтенберг закликав Росію до деескалації.

Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

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