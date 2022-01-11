Посол США назвав надзвичайною ситуацію на кордоні Росії та України

Посол США у Москві заявив про надзвичайну ситуацію на кордоні Росії з Україною

Ситуація в Україні загострюється через те, що Росія стягує військових до кордонів, зазначив Салліван

Деескалації ситуації навколо України не відбулося, і це створює США відчуття надзвичайної ситуації. Про це в інтерв'ю телеканалу «Дощ» заявив посол США в Росії Джон Салліван.

«На мій погляд, ситуація на кордоні не змінювалася з того часу, як директор ЦРУ [Уїльям] Бернс приїжджав сюди на самому початку листопада, щоб висловити наші побоювання щодо загострення ситуації, яку ми спостерігали минулого року на кордоні з Україною. Як зазначав держсекретар Блінкен, за таких обставин США та НАТО складно входити до обговорень з Росією, коли загроза такого роду маячить на обрії. І ми вважаємо це дуже реальною загрозою. І деескалації (поки що) не спостерігається», – сказав він.

За словами Саллівана, ситуація в Україні загострюється через те, що Росія стягує військових до кордонів.

Він зазначив, що США вважають загрозу Україні та її суверенітету «найгострішою проблемою».

«Один із способів поглянути на нинішній стан речей – це сказати, що ми маємо гостру проблему в Україні, що все загострюється масованим стягуванням російських військових сил до кордону з Україною. У Сполучених Штатів це створює відчуття надзвичайної ситуації», – підкреслив Салліван.

Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

Також Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі.

Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

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