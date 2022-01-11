Путін боїться США, інакше б давно відкрито напав на Україну

Загроза повномасштабного вторгнення все ще залишається реальною

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Если бы Путин не боялся Штатов, то он бы просто сделал то, чем сегодня угрожает – открыто напал на Украину. Но он не напал, он сделал угрозу нападения предметом торгов. Значит он не хочет нападать! Он словно кричит Западу: не дайте мне напасть на Украину! Создайте мне условия, чтоб я мог не делать этого!

Более того, скорее всего и сам Путин и коллективный Запад понимают, что открытая и прямая агрессия РФ против Украины на фоне санкционного обрушения ее экономики приведет к критической дестабилизации внутриполитической ситуации в самой России. Ядерной России – и этот фактор тоже является, в нашем случае, «слабостью» Запада...

Что, в сухом остатке?

К сожалению, Путин получает реальные (хоть и незначительные) уступки от США и НАТО и этим закрепляет за собой статус мировой супердержавы, – субъекта равного США, НАТО и Китаю

Также, он получает усиление своей власти в России и закрепляет доминирование на постсоветском пространстве.

Разумеется, позиции Украины, в том числе на Минских переговорах, в результате этого становятся слабее. Угроза крупномасштабного нападения со стороны России станет постоянной и еще более реальной, потому что доказала свою эффективность как инструмент геополитики, плюс – уже будет готова военная инфраструктура для ее реализации.

Любое наше действие во внешней и внутренней политике Украины после этого будет делаться с оглядкой на Москву. И Запад будет даже принуждать нас к этому.

При этом, Путин не отказывается от своей главной цели (миссии) – подчинения Украины и возвращения ее под свой контроль. Но теперь он сможет уже в более комфортных условиях готовить в Украине тот же сценарий, который был опробован и реализован Москвой в 2014 году в Крыму и на Донбассе, в 2020 – в Беларуси, и в 2022 году в Казахстане – оккупации по просьбе из оккупируемых стран. И не прямой, а под видом миротворцев или «вежливых человечков».

В этом контексте, кстати, стоит вспомнить и недавний иск Виктора Януковича о признании незаконным его смещения с поста Президента Украины. Один раз он уже обращался к Путину с просьбой ввести войска...

Запад же получает избавление от мнимой угрозы войны в центре Европы, еще большую зависимость от России в энергоносителях (благодаря «Северному потоку-2», который Москва сделает основным условием договоренностей), уменьшение своего влияния на постсоветском пространстве, и «чувство глубокого удовлетворения», разумеется. Иными словами – ничего!

То есть, оккупация Украины начнется не с российских границ! Также как в Беларуси и Казахстане, она начнется изнутри Украины! И Запад никак не сможет помешать этому, если уже сейчас не начнет системно ослаблять Путина, а не потакать его комплексу Бонапарта. И делать это нужно уже сейчас, реально и в прогрессии наказывая Москву за невыполнение Минских соглашений...

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Джерело: блог Сергія Гармаша

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