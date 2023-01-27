Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Передав окупантам вугільну галузь Луганщини: представник окупаційної влади отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Передав окупантам вугільну галузь Луганщини: представник окупаційної влади отримав підозру
СБУ

До терористичної організації «ЛНР» зловмисник приєднався у 2014 році

Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще одного ворожого поплічника, який причетний до фінансування російської збройної агресії проти України. Зловмисником є колишній представник окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Луганщини, якого у 2016 році призначили «заступником міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«На цій «посаді» він виконував завдання Москви щодо перелаштування паливно-енергетичного комплексу регіону на потреби країни-агресора. Насамперед «посадовець» займався налагодженням безперебійного постачання українського вугілля до РФ», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що з вересня 2015 по лютий 2016 років за його вказівкою до Ростовської області було незаконно вивезено 230 тис. тонн кам’яного вугілля на суму понад 200 млн грн. Для цього на території Росії створили профільну комерційну структуру, через яку відвантажували сировину та здійснювали фінансові операції в російській валюті. Отримані гроші ватажки терористів направляли на фінансування і матеріально-технічне забезпечення угруповань бойовиків на сході України.

Слідство встановило, до терористичної організації «ЛНР» зловмисник приєднався у 2014 році. Там він входив до найближчого оточення терориста Плотницького і сприяв захопленню бойовиками одного з найбільших вугільних гігантів Луганщини. Після цього ворожого поплічника призначили очільником цього підприємства, а згодом «завели» до керівного складу підконтрольного РФ «Міненерго».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України.

Нагадаємо, раніше підозру полонений окупант, який імітував розстріл цивільних в Ірпеніі.

Теги: Луганщина війна росія окупанти СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів по території обласного центру
Готував ракетний удар по електропідстанціях: агент РФ отримав підозру
24 сiчня, 10:41
Імітував розстріл цивільних в Ірпені: полонений окупант отримав підозру (фото)
Імітував розстріл цивільних в Ірпені: полонений окупант отримав підозру (фото)
25 сiчня, 13:33
Раніше Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука
Пропагандистка Медведчука отримала підозру: деталі від СБУ
24 сiчня, 15:25

Кримінал

Передав окупантам вугільну галузь Луганщини: представник окупаційної влади отримав підозру
Передав окупантам вугільну галузь Луганщини: представник окупаційної влади отримав підозру
Росія може мобілізувати депортованих українців
Росія може мобілізувати депортованих українців
На окупованих територіях Росія планує створити 24 виправні колонії
На окупованих територіях Росія планує створити 24 виправні колонії
Денис Малюська розповів, які платні камери чекають на корупціонерів у СІЗО
Денис Малюська розповів, які платні камери чекають на корупціонерів у СІЗО
Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи Лозинського
Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи Лозинського
На Полтавщині чиновник замовив підприємця. ДБР інсценувало вбивство (фото)
На Полтавщині чиновник замовив підприємця. ДБР інсценувало вбивство (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
27 січня: що сьогодні відзначають, прикмети та заборони в цей день
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9218
Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми
8455
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
7855
Як російські спецслужби ловлять на гачок родичів українських військових
7131
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)

Новини

План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Сьогодні, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Сьогодні, 12:54
Все, що залишилось: мережу сколихнуло фото багатоповерхівки у Маріуполі
Сьогодні, 10:55
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
Сьогодні, 10:21
Польща передасть Україні танки: стала відома кількість
Сьогодні, 10:06
ЄС вдарить новими санкціями по Білорусі: які сектори економіки країни постраждають
Сьогодні, 09:29

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту