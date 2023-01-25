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Імітував розстріл цивільних в Ірпені: полонений окупант отримав підозру (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Імітував розстріл цивільних в Ірпені: полонений окупант отримав підозру (фото)
Нацполіція

Підозрюваний із командиром зайняли один із приватних будинків в Ірпені, де розгорнули штаб окупаційних військ

Правоохоронці повідомили про підозру двом російським загарбникам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що у березні 2022 року єфрейтор збройних сил Російської Федерації, перебуваючи на посаді стрілка-розвідника 1 батальйону 104 полку 76 дивізії військової частини 32515, разом із командиром його відділення та іншими окупантами зайшли на територію міста Ірпінь. Російські військові зайняли один із приватних будинків, де розгорнули штаб окупаційних військ.

На той момент їхнім завданням було супроводження військової техніки, яка рухалася лісовою дорогою у напрямку м. Ірпінь, та перевірка місцевих мешканців. Також росіяни почали розграбовувати вказаний будинок та інші обійстя, що розташовувалися поряд.

В ході проведення так званої «зачистки», росіяни проникли до одного з будинків, розташованого неподалік від їхнього штабу, та виявили в ньому двох місцевих жителів. Під дулами автоматів окупанти обмежували пересування місцевих та наказали роздягнутися.

«Військові РФ з мотивів нетерпимості до українського народу роздягнули їх били та допитували. Як з’ясувалося, це були охоронець і садівник, які працювали на території цього домоволодіння. В подальшому один із військовослужбовців приставив пістолет до голови потерпілого та здійснив декілька пострілів поряд з його вухом, імітуючи розстріл. Люди благали їх не чіпати, запевняли, що вони цивільні та не беруть жодної участі в бойових діях. На той момент військовослужбовці РФ вивели їх на вулицю, де продовжили бити, поваливши на землю, та імітували розстріл одного з потерпілих з автоматної черги, коли той лежав на землі», – йдеться в повідомленні.

Познущавшись з місцевих мешканців, окупанти заборонили їм виходити з будинку, інакше – їх одразу застрелять. Відтак цивільні були позбавлені можливості пересуватись, отримати воду та їжу. Приблизно через тиждень їм надали необхідну допомогу після звільнення м. Ірпінь силами безпеки та оборони України.

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Водночас окупанти були передислоковані в інші регіони бойових дій на території України. Тож у вересні 2022 року, під час бойових дій на Херсонському напрямку, одного із цих воєнних злочинців затримали сили безпеки та оборони України.

Наразі слідчим поліції вдалося зібрати беззаперечні докази причетності вказаних осіб до вчинення воєнних злочинів. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Підозра одному зловмиснику вручена в умовах СІЗО.

Разом з тим в ході досудового розслідування встановлено, що вказаний військовослужбовець РФ неодноразово брав участь у військових діях на території Сирії, Криму, Донецької, Луганської та інших областей України. Місце знаходження іншого фігуранта наразі встановлюється.

Нагадаємо, ДБР оприлюднило результати розслідування про злочини рашистів в Ірпені.

Теги: окупанти Ірпінь розслідування росіяни поліція війна

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