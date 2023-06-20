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Перейшов на бік ворога та обстрілює Україну. Військовий з Криму отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перейшов на бік ворога та обстрілює Україну. Військовий з Криму отримав підозру
Військовий відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору
фото: ДБР

Нині зрадник воює проти України на посаді головного сержанта батареї управління та радіолокації розвідки флоту РФ

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому сержанту батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з Криму, який перейшов на бік ворога і нині обстрілює мирні міста України. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Встановлено, що у 2014 році, після захоплення окупантами військової частини на півострові Крим, військовий відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору. При цьому, його дружина-військовослужбовець передислокувалась на підконтрольну територію України разом зі своїм підрозділом.

Як зазначається, нині зрадник воює проти України на посаді головного сержанта батареї управління та радіолокації розвідки зенітного ракетного дивізіону чорноморського флоту РФ.

Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, триває 482-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Теги: Крим росія Україна ДБР

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