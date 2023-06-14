Офіційно: СБУ повідомила про підозру ідеологу Кремля Дугіну

Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави

Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника прокремлівської міжнародної організації «Євразійський рух» Олександра Дугіна. Фігурант є одним з ключових ідеологів агресивної політики РФ і геноциду українського народу, повідомляє пресслужба відомства.

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У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.

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Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави.

Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина РФ Дугіна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

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Нагадаємо, у ніч на 21 серпня 2022 року під Москвою загинула донька Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою. Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.