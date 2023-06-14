Головна Країна Політика
search button user button menu button

Офіційно: СБУ повідомила про підозру ідеологу Кремля Дугіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Офіційно: СБУ повідомила про підозру ідеологу Кремля Дугіну
На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресор
фото: пресслужба СБУ

Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави

Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника прокремлівської міжнародної організації «Євразійський рух» Олександра Дугіна. Фігурант є одним з ключових ідеологів агресивної політики РФ і геноциду українського народу, повідомляє пресслужба відомства.

У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.

Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави.

Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина РФ Дугіна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня 2022 року під Москвою загинула донька Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою. Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

Читайте також:

Теги: СБУ геноцид правосуддя Дугін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ звернулась до власників веб-камер
СБУ розсилає українцям повідомлення на телефони: що треба зробити
30 травня, 12:22
Два сенси в одній даті: Зеленський показав особливу вишиванку у день вшанування кримських татар
Два сенси в одній даті: Зеленський показав особливу вишиванку у день вшанування кримських татар
18 травня, 10:26
Російський генерал входить до складу вищого військового командування ЗС РФ і брав безпосередню здійсненні збройної агресії проти України
Знищив українську «Мрію»: СБУ повідомила про підозру російському генералу
19 травня, 12:12
Тарас Цюцюра до Хмельниччини працював у Чернівецькій, Рівненській та Волинській областях
Зеленський звільнив голову СБУ в Хмельницькій області
25 травня, 13:14
Загальний тираж деструктивних матеріалів становив майже 50 тис. примірників
Провокували ворожнечу: Служба безпеки вручила підозру митрополиту УПЦ МП з Житомирщини
1 червня, 17:29
Оксана Марченко виїхала з України 18 лютого 2022 року і тепер живе у Росії
Дружина Медведчука вигадала виправдання, чого перед війною втекла з України
5 червня, 15:40
Ініційована СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП)
Настоятеля храму УПЦ (МП) на Харківщині отримав підозру
5 червня, 15:51
Служба безпеки зібрала доказову базу на сімох учасників терористичних організацій «Л/ДНР»
СБУ повідомила про підозру російським полоненим бойовикам
7 червня, 16:47
Каховська ГЕС у перші години після підриву
Підрив Каховської ГЕС: оприлюднено зізнання окупантів (аудіо)
9 червня, 10:19

Політика

Це зрада: Залужний відмовився у 2022 році підривати мости на Київщині – BBC
Це зрада: Залужний відмовився у 2022 році підривати мости на Київщині – BBC
МЗС спростувало проблеми із оформленням паспортів за кордоном
МЗС спростувало проблеми із оформленням паспортів за кордоном
Офіційно: СБУ повідомила про підозру ідеологу Кремля Дугіну
Офіційно: СБУ повідомила про підозру ідеологу Кремля Дугіну
США розглядають «ізраїльську модель» співпраці України і НАТО – The New York Times
США розглядають «ізраїльську модель» співпраці України і НАТО – The New York Times
«Часу обмаль». Військовий аналітик звернувся до мешканців Криму
«Часу обмаль». Військовий аналітик звернувся до мешканців Криму
Постачання військової техніки та тренування воїнів: Шмигаль провів переговори з Моравецьким
Постачання військової техніки та тренування воїнів: Шмигаль провів переговори з Моравецьким

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців
23K
Тарас Чорновіл: Я не маю претензій до Аліни Михайлової
12K
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник
11K
«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами
8848
Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)
8396
Приватбанк не слухає НБУ? Політик розповів, як хотів поміняти долари та потрапив у халепу

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Вчора, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту