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Переправлення ухилянтів за кордон: скільки зловмисників потрапило до в'язниці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Переправлення ухилянтів за кордон: скільки зловмисників потрапило до в'язниці
Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за $100 вони погодилися провести двох невідомих їм чоловіків до річки
фото: ДПСУ

З початку повномасштабного вторгнення 1187 особам було повідомлено про підозру у справах щодо незаконного перетину кордону

За незаконне переправлення за кордон військовозобов’язаних громадян вже відкрито 958 кримінальних проваджень, з них 507 – у 2023 році. Про це повідомив начальник Управління боротьби з транскордонною злочинністю Адміністрації ДПСУ Юрій Ковальчук, передає Media Center Ukraine.

Зазначається, що однією з протиправних схем, які вчиняються щодо переправлення військовозобов'язаних громадян України за кордон, є організація їхнього переправлення через зелену ділянку кордону. 

Ковальчук наголосив, що за фактом вчинених протидіянь, з початку повномасштабного вторгнення 1187 особам було повідомлено про підозру.

«125 громадян, які організовували такі процеси, було засуджено та притягнуто до відповідальності. На жаль, не всі вони отримали реальні терміни покарання. Можна сказати лише за 25 випадків, осіб, які дійсно отримали реальні терміни покарання у вигляді позбавлення волі на терміни понад п'ять років», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за $100 вони погодилися провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху в Румунію. Там ухилянтів і затримали з надувними «пончиками».

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Теги: війна мобілізація чоловік ухилянти

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