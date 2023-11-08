Ухилянт, який під час війни став набожним, сідає в тюрму

Обвинувачений повідомив, що після переїзду на Західну Україну, почав сповідувати віру «Нове покоління», яка забороняє брати участь у військових діях

Феміда була готова помилувати обвинуваченого, але той виявився байдужим до ситуації в країні

Переселенець із Харкова одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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За матеріалами справи, наприкінці березня 2022 року військовозобов’язаний переїхав із Харкова на Львівщину з метою реабілітації від алкогольної залежності. Після курсу лікування мав намір працевлаштуватися, однак у селі Ременів Львівської області військові вручили йому повістку. Чоловік успішно пройшов медичну комісію і був визнаний придатним до військової служби. Натомість обвинувачений написав заяву про відмову її проходити, чим порушив процес комплектування Збройних сил України під час мобілізації.

У суді чоловік зізнався: не готовий йти воювати, бо боїться. Також обвинувачений повідомив, що вже під час реабілітації у Львівській області почав сповідувати віру «Нове покоління», яка забороняє брати участь у військових діях. Просив суд не призначати суворе покарання.

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Феміда не побачила щирого каяття з боку обвинуваченого, яке є пом’якшеною обстановиною для покарання. На думку суду, військовозобов’язаний не проявив будь-яких ознак осуду своєї поведінки чи якогось бажання виправити ситуацію, що склалася. Натомість він демонстрував байдужість до свого вчинку та його наслідків.

Під час засідання було заслухано представника органу пробації, який заявив: обвинувачений має середній ризик вчинення повторного кримінального правопорушення та середній ризик небезпеки для суспільства. Проте суд відмовився застосовувати статтю 75 Кримінального кодексу, що передбачає звільнення обвинуваченого від відбуття реального покарання і замінюється на випробувальний термін.

«У судовому засіданні обвинувачений вказав, що за весь цей час він не вчиняв і не вчиняє надалі жодних дій задля допомоги Збройним Силам України, які б були відмінними від військової служби. При цьому обвинувачений є особою працездатного віку, не має будь-яких захворювань, не має на утриманні жодних осіб, однак не працює, не займається волонтерською діяльністю чи допомогою внутрішньо-переміщеним особам тощо. На переконання суду, це свідчить про його абсолютну байдужість як до вичиненого ним діяння, так і до ситуації загалом. Є абсолютно очевидним, що подальша поведінка обвинуваченого не буде змінена, а тому його виправлення без відбуття покарання неможливе», – сказано у вироку.

Додамо, що віровчення «Нове покоління», про яке згадав у суді обвинувачений, представляє собою міжнародний апостольський рух. Він налічує понад 450 церков в Україні, Європі та США.

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Варто наголосити: стаття 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період»), за якою судили харіків’янина, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі трьох до п'яти років.

Нагадаємо, в Україні триває 623-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», на Волині безробітний ухилився від мобілізації, назвав окупантів «своїми» і за це отримав арешт терміном шість місяців.

Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.