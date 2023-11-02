Підлітки з надувними «пончиками» хотіли допомогти ухилянтам, але щось пішло не так (відео)

Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за $100 вони погодилися провести двох невідомих їм чоловіків до річки

Наразі особу організатора переправлення через кордон чоловіків встановлено

Прикордонний наряд відділення «Грушово» Мукачівського загону учора ввечері помітив чотирьох осіб, які швидко рухалися у бік кордону. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За 100 м від держкордону зловмисників, двоє з яких несли надувні кола, затримали. Порушниками виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпаття, один житель Кіровоградщини та один житель Сумщини», – йдеться в повідомленні.

Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за $100 вони погодилися провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху в Румунію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Самі ж відчайдухи, які не розуміли на який ризик для свого життя погодилися, розповіли, що мали заплати організаторам нічного «вояжу» на веселкових «пончиках» $5000 та $3500», – зазначили прикордонники.

Наразі особу організатора переправлення через кордон чоловіків встановлено.

Раніше четверо ухилянтів хотіли переплисти повноводну Тису з допомогою дитячої іграшки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також сьогодні стало відомо, що на Одещині Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку. Ухилянтів перевозили автошляхами регіону, використовуючи автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем.