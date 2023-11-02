Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Підлітки з надувними «пончиками» хотіли допомогти ухилянтам, але щось пішло не так (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підлітки з надувними «пончиками» хотіли допомогти ухилянтам, але щось пішло не так (відео)
Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за $100 вони погодилися провести двох невідомих їм чоловіків до річки
фото: ДПСУ

Наразі особу організатора переправлення через кордон чоловіків встановлено

Прикордонний наряд відділення «Грушово» Мукачівського загону учора ввечері помітив чотирьох осіб, які швидко рухалися у бік кордону. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

«За 100 м від держкордону зловмисників, двоє з яких несли надувні кола, затримали. Порушниками виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпаття, один житель Кіровоградщини та один житель Сумщини», – йдеться в повідомленні.

Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за $100 вони погодилися провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху в Румунію.

«Самі ж відчайдухи, які не розуміли на який ризик для свого життя погодилися, розповіли, що мали заплати організаторам нічного «вояжу» на веселкових «пончиках» $5000 та $3500», – зазначили прикордонники.

Наразі особу організатора переправлення через кордон чоловіків встановлено. 

Раніше четверо ухилянтів хотіли переплисти повноводну Тису з допомогою дитячої іграшки.

Також сьогодні стало відомо, що на Одещині Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку. Ухилянтів перевозили автошляхами регіону, використовуючи автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем.

Теги: Закарпаття війна ухилянти річка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для «трансферу» клієнтів до кордону фігуранти використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем
Доставляли ухилянтів до кордону на каретах швидкої: правоохоронці викрили зловмисників
Сьогодні, 10:51
Чоловіки мали одне надувне коло на чотирьох
Четверо ухилянтів хотіли переплисти повноводну Тису з допомогою дитячої іграшки
28 жовтня, 18:39
Чотирьох ухилянтів вдалося піймати завдяки дрону
Прикордонники показали, як з допомогою дрона піймали ухилянтів (відео)
28 жовтня, 14:51

Кримінал

Підлітки з надувними «пончиками» хотіли допомогти ухилянтам, але щось пішло не так (відео)
Підлітки з надувними «пончиками» хотіли допомогти ухилянтам, але щось пішло не так (відео)
Доставляли ухилянтів до кордону на каретах швидкої: правоохоронці викрили зловмисників
Доставляли ухилянтів до кордону на каретах швидкої: правоохоронці викрили зловмисників
У Кам'янці-Подільському троє чоловіків влаштували різанину: одна людина загинула
У Кам'янці-Подільському троє чоловіків влаштували різанину: одна людина загинула
Експрем'єр Азаров отримав нову підозру
Експрем'єр Азаров отримав нову підозру
На Харківщині правоохоронці вручили 83-річному керівнику гуртка підозру в педофілії
На Харківщині правоохоронці вручили 83-річному керівнику гуртка підозру в педофілії
Під виглядом відрядження їздили на відпочинок: правоохоронці взялися за ужгородських депутатів
Під виглядом відрядження їздили на відпочинок: правоохоронці взялися за ужгородських депутатів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
6679
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
5535
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
4913
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
4531
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4450
Мер Львова показав щемливі фото Личаківського кладовища

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту