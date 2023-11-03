Пенсіонер із Львівщини перевозив ухилянтів за кордон, але уник покарання

Учасник злочинної схеми в суді визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором

Уродженець Львівщини входив до складу злочинної групи, яка займалася переправленням чоловіків призовного віку за кордон

Пенсіонер переправляв чоловіків призовного віку за кордон на Закарпатті. За вчинене суд призначив йому п’ять років ув'язнення, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

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Вирок суду винесли у жовтні 2023 року. У ньойму йдеться про те, що уродженець села Боберка Самбірського району Львівщини входив до складу злочинної групи, яка займалася переправленням чоловіків призовного віку за кордон. Пенсіонер мав шукати «клієнтів» та перевозити у місця, звідки вони незаконно перетинали кордон.

Для викриття схеми правоохоронці залучили свого агента, який також увійшов до складу злочинної групи. Змовників викрили під час спроби перевезти одного з ухилянтів через пункт пропуску «Тиса» на Закарпатті, коли чоловіка призовного віку сховали від прикордонного контролю у кабіні автомобіля.

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Учасник злочинної схеми в суді визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суд розглянув справу та визнав чоловіка винним у незаконному переправленні ухилянтів за кордон. Йому було призначено п’ять років тюрми, але замість цього він отримав відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

«З урахуванням наявності у підозрюваного міцних родинних зв`язків, його поведінки як до, так і після вчинення злочинних дій, вперше притягнення до кримінальної відповідальності, сторони дійшли згоди про можливість виправлення особи без ізоляції від суспільства», – йдеться у вироку.

Сторони домовилися клопотати перед судом про звільнення чоловіка від відбування покарання.

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Нагадаємо, неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за $100 вони погодилися провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху в Румунію.

Раніше повідомлялося, що на Одещині Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку. Ухилянтів перевозили автошляхами регіону, використовуючи автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем.