У Вінниці на преході легковик збив пішохода (відео)

ДТП сталася на нерегульованому пішоходному переході Вінниці

2 лютого у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на хлопця, який переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Потерпілого госпіталізували до лікарні, повідомляє відділі комунікації поліції Вінницької області.

Аварія сталася ввечері по проспекту Юності біля одного з мережевих супермаркетів.

28-річний водій Audi допустив наїзд на 25-річного хлопця, який йшов по нерегульованому пішохідному переході. Потерпілого забрали до Вінницької клінічної лікарні №2.

Автор: Вінницяінфо

За попередньою інформацією, у нього черепно-мозкова травма.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Раніше у Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася 17-річна дівчина. Близько 21-ї години вечора 30 січня по вулиці Мури автомобіль Chevrolet збив дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Також у Вінниці на Хмельницькому шосе сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Hyundai, Mercedes, трамвая та 74-річного пішохода. У результаті автопригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження.

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