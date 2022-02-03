Нардеп Трухін вперше прокоментував скандальне відео про аварію з його участю

Політик запевняє, що не намагався дати хабар поліцейським

Народний депутат Олександр Трухін, навколо якого розгорівся скандал через відео із ДТП за його участю, заявив про готовність нести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат. Так ситуацію він прокоментував виданню «Інтерфакс-Україна».

За словами нардепа, він усвідомлює свою політичну відповідальність та розуміє рішення своїх однопартійців і колег із фракції.

«Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія, незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік з місця аварії і не ховався ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність», – зазначив Трухін.

Він додав, що його поведінці «навряд чи є виправдання». Окрім цього, нардеп запевняє, що не намагався дати хабар поліцейським.

«Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані. Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові», – зазначив Трухін.

2 лютого стало відомо, що нардепа Трухіна виключили з партії «Слуги народу».

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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