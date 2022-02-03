ДТП на Київщині: Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні (фото)

Автопригода сталась сьогодні близько шостої години ранку

Слідчі встановлюють всі обставини ДТП

У Борисполі водій автомобіля Nissan Juke не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, після чого зніс паркан прибудинкової території. Про це повідомили у поліції Київщини.

Автопригода сталась сьогодні близько шостої години ранку, на вул. Покровська в напрямку вулиці Київський Шлях. Пасажирку вказаного авто ушпиталили до лікарні.

Патрульні забезпечували охорону місця події. Слідчі встановлюють всі обставини ДТП.

Правоохоронці нагадують про ожеледицю на дорогах та просять неухильно дотримуватись ПДР, вибирати безпечну швидкість.

Нагадаємо, оприлюднене відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна.

До слова, в Одесі сталася смертельна ДТП – авто розірвало на частини.