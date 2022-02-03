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    ДТП на Київщині: Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні (фото)

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    Автопригода сталась сьогодні близько шостої години ранку - ДТП на Київщині: Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні (фото)
    Автопригода сталась сьогодні близько шостої години ранку
    фото: пресслужба поліції

    Слідчі встановлюють всі обставини ДТП

    У Борисполі водій автомобіля Nissan Juke не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, після чого зніс паркан прибудинкової території. Про це повідомили у поліції Київщини.

    Автопригода сталась сьогодні близько шостої години ранку, на вул. Покровська в напрямку вулиці Київський Шлях. Пасажирку вказаного авто ушпиталили до лікарні.

    Патрульні забезпечували охорону місця події. Слідчі встановлюють всі обставини ДТП.

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    ДТП на Київщині: Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні (фото)
    ДТП на Київщині: Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні (фото)
    ДТП на Київщині: Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні (фото)

    Правоохоронці нагадують про ожеледицю на дорогах та просять неухильно дотримуватись ПДР, вибирати безпечну швидкість.

    Нагадаємо, оприлюднене відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна.

    До слова, в Одесі сталася смертельна ДТП – авто розірвало на частини.

    Теги: ДТП водій Київщина аварія Nissan
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    ДТП на Київщині: Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні (фото)