Дефіцит автомобілів дістався до України. Які моделі зникли з салонів?

У січні в Україні впали продажі нових автомобілів. Причина – дефіцит нових моделей

Дефіцитом автомобілів українців лякають з минулого року. Проте, Україні, якимось чином, вдавалося уникати проблем з імпортом нових моделей. Тож, продажі продовжували зростати майже щомісяця. Виключенням став лише жовтень, коли було незначне падіння. А ось в листопаді-грудні справи у автосалонів стрімко шли вгору.

Однак у січні 2022 року дефіцит до України нарешті дістався. Про це свідчить статистика від асоціації «Укравтопром». За її даними, у першій місяць року продажі впали на 7% – до 5,3 тис. автомобілів. А деякі імпортери втратили набагато більше покупців.

Які автомобілі у дефіциті

Автомобільні компанії не люблять розповідати про проблеми з постачанням автомобілів. Проте, статистика наочно демонструє, чиї автосалони спорожніли.

Так, наприклад, продажі Toyota у січні впали на 39%. Бестселером компанії в Україні є кросовер RAV4. Тож, неважко здогадатися, що саме ця модель зараз у дефіциті.

Скоріш за все, у лютому ситуація з поставками автомобілів Toyota буде ще гіршою. Про причини ми повідомляли у матеріалі за цим посиланням.

Не виключено, що є проблеми і з поставками Toyota Land Cruiser Prado, який є найпопулярнішим рамним позашляховиком на нашому ринку.

Український офіс Kia у січні втратив 43% покупців. Локомотивом продажів компанії є кросовер Sportage, який нещодавно змінив покоління. Вочевидь, з поставками нових машин теж виникли проблеми.

До того ж новинка суттєво подорожчала. Наскільки зросли ціни на Kia Sportage, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

А ось Mazda взагалі зникла з першої десятки найпопулярніших марок в Україні. Показники японського бренду впали на 70%. Скоріш за все, це сталося через дефіцит кросоверів CX-5, які складають левову частку продажів компанії на українському ринку.

Помітно просіли продажі у Skoda – на 42%. Попитом на українському ринку користуються кросовери Kodiaq та Karoq.

Що буде з цінами на автомобілі

За даними експертів, автомобілі в Україні у 2022 році дорожчатимуть. Це стосується як нових, так і старих машин.

Так, наприклад, нові автомобілі у 2022 році мають подорожчати на 5-8%. Таку думку висловив Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних дилерів та імпортерів (ВААІД).

Про зростання цінників вже заявили деякі світові виробники. Наприклад, Audi оголосила про зростання цін на свої моделі на 3%, Mercedes – на 2%. Nissan та Honda також оголосили про подорожчання, але поки що не розкрили деталей.

Зростання цін, зазвичай, прив’язують до початку нового фінансового року, який у європейських компаній розпочнеться 1 січня, на відміну від деяких японських конкурентів, де це відбудеться у березні.

А керівник громадської спілки «Інститут дослідження авторинку» Станислав Бучацький впевнений, що подорожчання вживаних автомобілів буде ще більш стрімким. За його оцінкою, цього року старі машини в Україні можуть подорожчати на 15-30%, залежно від віку та стану машини.

На тлі дефіциту в промисловості можуть відбутися помітні зміни серед купівельних переваг. Серед нових популярних автомобілів дедалі частіше з'являються китайські моделі. Переконатися у цьому можна, подивившись топ-10 вітчизняних бестселерів.

Як змінилися ціни минулого року

За даними аналітиків сервісу OLX, у 2021 році кількість оголошень про продаж вживаних автомобілів збільшилася утричі. А середня вартість старих легковиків зросла на 70%.

«Змінилася й середня вартість автомобілів з пробігом: якщо у 2020 році вона складала $4,7 тис., то станом на кінець 2021 року – $8 тис. Якщо взяти до уваги завершення пільгового періоду для розмитнення автівок з Європи та подорожчання доставки з США, можна прогнозувати, що у 2022 році ціна може відповідно збільшитися», – розказав керівник напрямку OLX Авто Андрій Коцина.