Підліток здавав окупантам позиції ЗСУ на Донеччині

Юнаку загрожує до восьми років ув’язнення за співпрацю з окупантами

Українські правоохоронці повідомили неповнолітньому мешканцю м. Бахмут про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування артилерійських підрозділів Збройних сил України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у червні-серпні 2022 року 16-річний юнак, маючи стійкі проросійські переконання, співпрацював з представниками держави-агресора. Він передавав ворогу через месенджер графічні координати місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів Збройних сил України у Бахмуті та Бахмутському районі.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Як повідомлялося, у ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів Донеччини Служба безпеки України затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону.