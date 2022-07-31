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Директорка школи, яка здавала позиції ЗСУ, вийшла під заставу 500 тис. грн

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 16:05 glavcom.ua
Директорка школи, яка здавала позиції ЗСУ, вийшла під заставу 500 тис. грн
Жінка працювала директоркою приватної школи-садка в передмісті Києва
Алла Душкіна/Facebook

Підозрюваній загрожує до 15 років в'язниці

Директорка приватної школи-садка в передмісті Києва Алла Душкіна (Ратушна), яку підозрюють у тому, що здавала позиції ЗСУ російським військам в обмін на обіцянку стати «міністром освіти» окупантів, вийшла на волю під 500 тис. грн застави. Про це йдеться в сюжеті ТСН про скандальну освітянку.

Про завершення розслідування щодо директорки однієї з приватних шкіл Києва, яка здавала ворогу позиції українських військ та інформацію про патріотично налаштованих українських діячів, повідомлялося на початку липня.

«Обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора… У винагороду за співпрацю їй обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі», – повідомляв тоді Офіс генпрокурора.

Прізвища підозрюваної ні Служба безпеки, ні прокуратура не оприлюднюють. Проте журналісти ТСН з’ясували і стверджують, що це Алла Душкіна (Ратушна), яка вже має чималий шлейф судових тяганин і була героїнею посадового скандалу.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення РФ жінка працювала директоркою приватної школи-садка в передмісті Києва. На час слідства Душкіну від роботи відсторонили. Нині приватний заклад відновив роботу, але з журналістами про свою очільницю не захотіли говорити.

Сама обвинувачена на перше судове слухання у своїй справі не прийшла. Вона надала суду документи, що на лікарняному, тому судове засідання перенесено.

З-під арешту освітянку випустили під заставу. Суд визначив її в розмірі 500 тисяч гривень, і ці кошти було внесено. 

У 2020 році Алла Ратушна також опинилася в епіцентрі скандалу. Тоді жінка змагалася за посаду директора школи з погрозами, виламуванням замків та зі зникненням документів.

У Facebook Алла Душкіна в інформації про себе назвалася «начальником управління освіти Печерського району», а також написала, що працює у жіночому русі «За Майбутнє» й раніше була директоркою Печерської гімназії №75 у Києві.

Жинка публікувала фото біля Києво-Печерської лаври, де міститься Російська православна церква в Україні, зі співаком Віталієм Козловським та колишнім народним депутатом від «Радикальної партії Олега Ляшка» Денисом Силантьєвим.

Наступне судове слухання щодо кримінальної справи підозрюваної у зраді держави Алли Душкіної призначено на кінець серпня.

Директорці школи загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Київської області за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). У винагороду за співпрацю обвинуваченій обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі.

Теги: росія окупанти Київ війна Україна державна зрада

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