«Дія» сьогодні почне генерувати довідки про несудимість

Послуга стане доступною вже через декілька годин

У порталі державних послуг «Дія» з’явилась нова корисна опція. Вже через декілька годин кожен матиме змогу у застосунку згенерувати довідку про несудимість, повідомляє пресслужба «Дії».

«Довідка про несудимість – один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку. Раніше довідку про несудимість можна було отримати або в сервісних центрах МВС, або через посередників», – йдеться у повідомленні.

Послуга стане доступною вже через декілька годин.

У грудні 2021 року МВС анонсувало новий формат довідки про несудимість. Старий варіант довідки про несудимість переформатовано на витяг, який можна буде швидко та зручно отримати.

Також у додатку «Дія» та в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва з’явилася нова послуга – «Декларація про готовність до експлуатації об’єктів, що побудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт» або, як її ще називають «будівельна амністія».

Раніше міністр анонсував нові послуги порталу «Дія».

Зазначимо також, що Кабмін дозволив проводити соцопитування через «Дію».

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