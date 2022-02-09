Розстріл у Дніпрі: комісія МВС виявила «позастатутні відносини» у військовій частині

Наприкіцні цього тижня комісія повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді щодо ситуації у військовій частині

Комісія МВС провела анонімне анкетування військовослужбовців

Комісія при Міністерстві внутрішніх справ, що розслідує обставини стрілянини в військовій частині Нацгвардії 3021 у Дніпрі, виявила серед особового складу факти позастатутних відносин. Про них стало відомо під час анкетування особового складу частини, повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

«Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР. Закликаю журналістів чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі нам, і їх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить МВС – з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби», – заявив він.

Окрім цього, комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що, за словами заступника міністра, призвело до трагедії.

«Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня», – додав він.

Єнін зауважив, що частину з госпіталізованих внаслідок стрілянини вже виписали з реанімації, всі пʼятеро постраждалих одужують.

У мережі поширювали інформацію про те, що у військовій частині солдати страждали від позастатутних відносин – так званої дідівщини. ДБР перевіряє це.

Раніше цього тижня поранена військова вперше розповіла про напад Рябчука.

Також стало відомо, що свідки стрілянини на «Південмаші» пройдуть психологічну реабілітацію у Нових Санжарах (фото).

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

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