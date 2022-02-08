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    Користувачі соцмереж звернули увагу на підозрілу особливість нової послуги у «Дії»

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    Особливість нової послуги викликала обурення у деяких українців - Користувачі соцмереж звернули увагу на підозрілу особливість нової послуги у «Дії»
    Особливість нової послуги викликала обурення у деяких українців
    фото з відкритих джерел

    Довідку про несудимість у застосунку можна отримати, лише ввівши ім’я та прізвище російською мовою

    Одна з нових послуг, доступних у додатку «Дія» – онлайн-оформлення довідки про відсутність судимості – вимагає введення користувачем додатка своїх приізвища, імені та по батькові російською мовою. На це звернули увагу користувачі соціальних мереж.

    Серед версій, чому формування довідки у додатку вимагає російськомовного написання, найпопулярнішим виявилося припущення щодо того, що принаймні деякі державні реєстри досі ведуться російською мовою, або, з якихось причин, дублюються нею.

    Цей факт викликав обурення у багатьох користувачів додатку.

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    Як відомо, у додатку «Дія» не зберігаються жодні персональні дані – вся інформація отримується з державних реєстрів.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні відбувається четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсує нові держпослуги для українців.

    Всього анонсовано понад 10 цифрових послуг, які незабаром з’являться у додатку: зміна місця реєстрації, послуги для водіїв, пенсійні документи тощо.

    Серед нових послуг – зміна місця реєстрації як на порталі, так і в застосунку «‎Дія». З минулого року ця послуга працювала як експериментальний проєкт, а також проходила бета-тестування. Сьогодні її запустять офіційно та масштабують на всю Україну.

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    Теги: документи послуги Міністерство цифрової трансформації України
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    Користувачі соцмереж звернули увагу на підозрілу особливість нової послуги у «Дії»