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    Кримінал

    Поліція через вибори перейшла на посилений режим роботи

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    Поліція через вибори перейшла на посилений режим роботи

    Забезпечувати порядок на виборах будуть близько 135 тис. правоохоронців

    Поліцейські нестимуть службу у посиленому режимі в період з 15 по 28 липня. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів.

    За його словами, з неділі розпочалося завезення бюлетенів на окружні виборчі дільниці.

    «Завдання Нацполіції – це збереження всієї документації, яка знаходиться на окружних виборчих дільницях. Крім того, поліцейські забезпечують публічну безпеку та правопорядок під час перевезення бюлетенів. Також наголошую на співпраці зі спостерігачами, які беруть участь у виборчому процесі, та оперативному реагуванні на будь-які порушення у сфері виборчого процесу», – зазначив Фацевич.

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    За його словами, з початку виборчого процесу територіальні органи Нацполіції зареєстрували 4 157 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. 

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    Поліція через вибори перейшла на посилений режим роботи
    Поліція через вибори перейшла на посилений режим роботи
    Поліція через вибори перейшла на посилений режим роботи

    Здебільшого, зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією (2587 фактів) та підкупом виборців (422). Водночас зареєстровано 109 випадків хуліганства та 133 факти пошкодження майна. 

    Загалом з початку передвиборчої кампанії поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 210 фактів. Зокрема, 157 кримінальних проваджень  стосуються порушень виборчого законодавства, ще 53  кримінальних  проваджень – пов’язані із проведенням виборчої кампанії. Також складено 817 адміністративних  протоколів. 

    Найбільше протоколів – 591 – складено за виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації без передбаченої законодавством інформації. За порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях складено 117 протоколів. 

     

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