  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Туриста у Римі оштрафували на 550 євро за «виловлювання» монет з фонтану

    • Розсилка
    Фонтан Мавра у Римі&nbsp; - Туриста у Римі оштрафували на 550 євро за «виловлювання» монет з фонтану
    Фонтан Мавра у Римі 

    Нещодавно влада Рима запровадила жорсткі правила, щоб обмежити неприйнятну поведінку туристів

    У Римі туриста з Нідерландів спіймали на визбируванні монет у фонтані.

    Про це повідомляє видання Roma Today.

    Інцидент стався близько 5 ранку у суботу. Поліцейський патруль, який здійснював перевірку на П'яцца-Навона побачив в одному з фонтанів – фонтані Мавра – чоловіка, який збирав монети.

    Коли чоловік побачив правоохоронців, то марно намагався сховати монети у кишені.

    В результаті інциденту монети конфіскували, а 36-річного туриста оштрафували.

    Нещодавно влада Рима запровадила жорсткі правила, щоб обмежити неприйнятну поведінку туристів. Зокрема, булла введена заборона на купання у фонтанах.

    До слова, з українського Чорноморська до італійського Барі ходитиме пором. 

    Раніше повідомлялося, що пляжі Сардинії посилено охороняє поліція через крадіжки піску. За місцевими законами, вивозити пісок за кордон заборонено, а багато туристів набирають його на пляжах в якості сувеніра. Штраф за крадіжку піску з пляжу становить від 300 до 5000 євро.

    Також зазначимо, що туристам заборонено ходити в шльопанцях відомою італійською береговою лінією Чінкве-Терре. За недотримання правил на порушників чекає штраф.

    Зазначимо, що влада Чорногорії збирається ввести штрафи за прогулянки з голим торсом або в купальниках.

     Читайте також: Літо-2019. Як відпочити гарно і дешево?

     

    Читайте також
    гроші Італія туризм штраф поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ