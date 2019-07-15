Туриста у Римі оштрафували на 550 євро за «виловлювання» монет з фонтану



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Фонтан Мавра у Римі

Нещодавно влада Рима запровадила жорсткі правила, щоб обмежити неприйнятну поведінку туристів

У Римі туриста з Нідерландів спіймали на визбируванні монет у фонтані.

Про це повідомляє видання Roma Today.

Інцидент стався близько 5 ранку у суботу. Поліцейський патруль, який здійснював перевірку на П'яцца-Навона побачив в одному з фонтанів – фонтані Мавра – чоловіка, який збирав монети.

Коли чоловік побачив правоохоронців, то марно намагався сховати монети у кишені.

В результаті інциденту монети конфіскували, а 36-річного туриста оштрафували.

Нещодавно влада Рима запровадила жорсткі правила, щоб обмежити неприйнятну поведінку туристів. Зокрема, булла введена заборона на купання у фонтанах.

До слова, з українського Чорноморська до італійського Барі ходитиме пором.

Раніше повідомлялося, що пляжі Сардинії посилено охороняє поліція через крадіжки піску. За місцевими законами, вивозити пісок за кордон заборонено, а багато туристів набирають його на пляжах в якості сувеніра. Штраф за крадіжку піску з пляжу становить від 300 до 5000 євро.

Також зазначимо, що туристам заборонено ходити в шльопанцях відомою італійською береговою лінією Чінкве-Терре. За недотримання правил на порушників чекає штраф.

Зазначимо, що влада Чорногорії збирається ввести штрафи за прогулянки з голим торсом або в купальниках.