Харківський школяр коригував вогонь росіян по рідному місту (відео)

Хлопчик заради грошей допомагав окупантам, але вони йому не заплатили

Харківський школяр вирішив скористатися однією з багатьох пропозицій у Telegram -каналі. Мовляв, скажеш місце розташування об'єкта чи куди влучила ракета – отримаєш гроші. Про це повідомили на сторінці СБУ у Харківській області.

На жаль, школяр повірив російським розвідникам та повідомляв необхідні дані. Після отримання необхідної інформації окупанти перестали виходити на зв'язок та не заплатили обіцяну нагороду.

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