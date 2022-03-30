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    Кримінал

    Харківський школяр коригував вогонь росіян по рідному місту (відео)

    Ворогу вдалося втягнути у свій злочин дитину - Харківський школяр коригував вогонь росіян по рідному місту (відео)
    Ворогу вдалося втягнути у свій злочин дитину
    скріншот із відео

    Хлопчик заради грошей допомагав окупантам, але вони йому не заплатили

    Харківський школяр вирішив скористатися однією з багатьох пропозицій у Telegram -каналі. Мовляв, скажеш місце розташування об'єкта чи куди влучила ракета – отримаєш гроші. Про це повідомили на сторінці СБУ у Харківській області.

    На жаль, школяр повірив російським розвідникам та повідомляв необхідні дані. Після отримання необхідної інформації окупанти перестали виходити на зв'язок та не заплатили обіцяну нагороду.

    Нагадаємо, заступниці голови Бердянської РДА оголосили підозру в держзраді.

    Як відомо, у Житомирі після обстрілу військової частини спіймали коригувальників ворожого вогню (відео).

    Теги: Харків росія окупанти СБУ війна гроші Україна Telegram злочин ракета окупація #stoprussia
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    Харківський школяр коригував вогонь росіян по рідному місту (відео)