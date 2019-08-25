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    Кримінал

    У Запоріжжі затримали чоловіка за крадіжку 150 автомобільних номерів

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    <p>Зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєні близько 150 кражіок номерів на території Хортицького та інших районів Запоріжжя</p> - У Запоріжжі затримали чоловіка за крадіжку 150 автомобільних номерів

    Зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєні близько 150 кражіок номерів на території Хортицького та інших районів Запоріжжя

    Фото ілюстративне

    Чоловік вчиняв крадіжки державних реєстраційних знаків з автомобілів та залишав записки із текстом про їх можливе повернення за винагороду

    У Хортицькому районі Запоріжжя працівники поліції затримали чоловіка, який займався викраденням державних реєстраційних знаків з автомобілів та вимагав гроші за їх повернення. Чоловіка підозрюють у крадіжці 150 автомобільних номерів.

    Про це повідомляє преслужба Нацполіції у Запорізькій області.

    «З травня по серпень 2019 року неодноразово судимий за корисливі злочини чоловік 1970 року народження вчиняв крадіжки державних реєстраційних знаків з автомобілів та залишав записки із текстом про їх можливе повернення за винагороду», - повідомили в пресслужбі.

    Під час особистого огляду у підозрюваного виявили картки різних операторів зв’язку, блокнот із записками, ножиці, за допомогою яких останній ймовірно знімав номерні знаки. У кімнаті квартири поліцейські вилучили державні автомобільні реєстраційні знаки, записки з текстом «Верну звоните», мобільні термінали, сімкартки, сувенірні купюри.

    Наразі зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєні близько 150 аналогічних злочинів на території Хортицького та інших районів Запоріжжя.

    Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Триває досудове розслідування.

    До слова, цього тижня у Запоріжжі затримали двох чоловіків, які побили і поранили з вогнепальної зброї нацгвардійця.

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