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    У Києві затримали квартирників, коли ті вантажили в авто награбоване (фото)

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    Злодії викрали золоті та срібні прикраси, гроші - У Києві затримали квартирників, коли ті вантажили в авто награбоване (фото)
    Злодії викрали золоті та срібні прикраси, гроші
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники проникли у помешкання за допомогою відмичок

    У ході реалізації оперативної інформації біля під’їзду будинку на вулиці Глушкова у Голосіївському районі Києва працівники карного розшуку затримали квартирних крадіїв одразу після вчинення правопорушення. Для документування події викликали слідчо-оперативну групу, повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, у затриманих вилучили викрадені речі власниці: шубу, золоті та срібні прикраси і гроші: «Ми встановили, що до квартири зловмисники проникли за допомогою відмичок. Оперативники затримали їх, коли вони вантажили чуже майно в автомобіль. Затриманими виявилися 38-річний та 40-річний громадяни іншої держави».

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    У Києві затримали квартирників, коли ті вантажили в авто награбоване (фото)
    У Києві затримали квартирників, коли ті вантажили в авто награбоване (фото)
    У Києві затримали квартирників, коли ті вантажили в авто награбоване (фото)
    У Києві затримали квартирників, коли ті вантажили в авто награбоване (фото)

    За даним фактом слідчий Голосіївського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 тисяч гривень. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

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