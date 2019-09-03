У Києві затримали квартирників, коли ті вантажили в авто награбоване (фото)



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Злодії викрали золоті та срібні прикраси, гроші Фото: Нацполіція

Зловмисники проникли у помешкання за допомогою відмичок

У ході реалізації оперативної інформації біля під’їзду будинку на вулиці Глушкова у Голосіївському районі Києва працівники карного розшуку затримали квартирних крадіїв одразу після вчинення правопорушення. Для документування події викликали слідчо-оперативну групу, повідомляє пресслужба столичної поліції.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, у затриманих вилучили викрадені речі власниці: шубу, золоті та срібні прикраси і гроші: «Ми встановили, що до квартири зловмисники проникли за допомогою відмичок. Оперативники затримали їх, коли вони вантажили чуже майно в автомобіль. Затриманими виявилися 38-річний та 40-річний громадяни іншої держави».

За даним фактом слідчий Голосіївського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 тисяч гривень. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.