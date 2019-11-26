Закон повинен забезпечити відкритий конкурс в комісію, що регулює гральний бізнес, - депутат



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Андрій Жупанін говорить, що для більш ефективного контролю за гральним бізнесом необхідно створити систему моніторингу

В альтернативному законопроекті №2285-2 прописані механізми роботи комісії, що регулюватиме гральний бізнес - Жупанін

Одним з головних завдань закону про легалізацію грального бізнесу в Україні повинна бути чітка регуляція роботи комісії, що контролюватиме гральний бізнес і відкритий набір її членів. Ці механізми точно прописані тільки в законопроекті №2285-2.

Таку заяву в інтерв'ю «Українським новинам» зробив народний депутат від «Слуги народу» Андрій Жупанін.

«Дуже важливо в новому законі встановити чіткі правила призначення і роботи комісії, що могла б функціонувати як контрольний орган. На жаль, не у всіх законопроектах це досить чітко прописано. У тому ж урядовому законопроекті не зрозуміло, як буде відбуватися набір в контролюючу комісію і як вона буде фінансуватися», - підкреслив парламентарій.

За його словами, необхідно чітко визначити прозорі правила набору членів комісії і забезпечити відкритий конкурс.

«В альтернативному законопроекті №2285-2 ці механізми прописані, крім того, окремо пропонується ввести посаду «інспектора». Ці люди будуть фактично займатися перевіркою і контролем виконання ігровими закладами всіх законодавчих норм. Що теж, на мою думку, необхідно зробити, щоб мінімізувати можливі порушення з боку казино та ігрових залів», - додав нардеп.

Він також зазначив, що для більш ефективного контролю за сферою необхідно створити систему моніторингу, що буде відстежувати діяльність грального обладнання онлайн.

«Необхідно розробити надійну систему онлайн-моніторингу, що буде контролювати всю діяльність і не дасть можливості для зловживань і порушень операторами», - підсумував Андрій Жупанин.