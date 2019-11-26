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    Геращенко вимагає заборонити купівлю і навіть оренду української землі росіянами

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    <p>На думку Геращенко, заборона купівлі і навіть оренди сільськогосподарської землі підприємствам з російським капіталом чи громадянством має бути жорстко зафіксована в законі</p> - Геращенко вимагає заборонити купівлю і навіть оренду української землі росіянами

    На думку Геращенко, заборона купівлі і навіть оренди сільськогосподарської землі підприємствам з російським капіталом чи громадянством має бути жорстко зафіксована в законі

    Колаж видання Апостроф

    Фракція «ЄС» виступає за повну заборону можливої купівлі землі «громадянам РФ чи юридичним особам, хоч якось афільованим з РФ»

    Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що депутати підготували комплексні поправки до закону про ринок землі, на прийнятті яких наполягатимуть.

    Про це вона 26 листопада написала у Facebook.

    «В ці дні у фракції «Європейська Солідарність» йде серйозна і непроста дискусія по закону про ринок землі. Як і обіцяли, ми підготували комплексі поправки, на прийнятті яких наполягатимемо. Принципові речі - жорстке обмеження концентрації в одні руки (ні про які сотні і навіть десятки тисяч гектарів не може бути й мови), захист родючості землі, визначення мінімальної ціни, захист фермера», - зазначила Геращенко.

    Вона підкреслила, що їхня фракція виступає за повну заборону можливої купівлі землі «громадянам РФ чи юридичним особам, хоч якось афільованим з РФ».

    «Я взагалі вважаю, що така заборона має бути зафіксована в законі спеціальною нормою. Росія повинна відповісти і бути покарана за війну на Донбасі і крадіжку Криму. Я не знаю, що в голові нинішньої влади й коли вони збираються миритися, панять і прастіть, забути наших загиблих і поранених, зняти з РФ і згадку про країну - агресора і знову завести пісню про мир, дружбу, частушку, балалайку, вони нам газ, а ми їм землю. Тому вважаю, що заборона купівлі і навіть оренди сільськогосподарської землі підприємствам з російським капіталом чи громадянством має бути жорстко зафіксована в законі», - заявила Геращенко.

    Нагадаємо, раніше Геращенко під час виступу з трибуни Верховної Ради зауважила, що законопроект, що пропонує президентська фракція «Слуга народу» про ринок землі, не відповідає інтересам українського суспільства і в такому вигляді не може бути ухвалений.

    Росія Верховна Рада Європейська солідарність депутат земля Ірина Геращенко закон мораторій на продаж землі
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