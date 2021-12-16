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    Поліція показала знищення наркотиків на 5 млн грн (фото, відео)

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    Вартість ліквідованих речовин на чорному ринку сягає 5 мільйонів гривень - Поліція показала знищення наркотиків на 5 млн грн (фото, відео)
    Вартість ліквідованих речовин на чорному ринку сягає 5 мільйонів гривень
    Фото: відділ комунікації ГУ НП України в Харківській області

    Харківські поліцейські утилізували 400 кг наркотиків

    У Харкові правоохоронці в рамках розслідувань кримінальних проваджень вилучили та знищили наркотичні засоби. Вартість ліквідованих речовин на чорному ринку сягає 5 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба МВС.

    За словами помічника начальника ГУНП у Харківській області В'ячеслава Маркова, всього знищено 400 кг наркотиків та прекурсорів. Вони утилізовані відповідно до 180 судових рішень.

    Під час ліквідації заборонених речовин була присутня комісія, до складу якої увійшли співробітники слідчих та оперативних підрозділів, інспектори-криміналісти. Також були представники громадської організації та засобів масової інформації.

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    Поліція показала знищення наркотиків на 5 млн грн (фото, відео)
    Поліція показала знищення наркотиків на 5 млн грн (фото, відео)
    Поліція показала знищення наркотиків на 5 млн грн (фото, відео)
    Поліція показала знищення наркотиків на 5 млн грн (фото, відео)

    «Ми максимально відкриті, нам нічого приховувати. Це не просто акт публічного знищення наркотиків, це найкращий приклад невідворотності закону для осіб, які стали на злочинний шлях і торгують смертю», – сказав Марков.

    Процедуру утилізації оформили офіційними актами та підтвердили підписами всіх членів комісії.

    Теги: Харків МВС наркотики поліція
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    Поліція показала знищення наркотиків на 5 млн грн (фото, відео)