Молодик загримів до тюрми за збут амфетаміну

Киянин збува психотропну речовину в особливо великих розмірах

Деснянським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 29-річному мешканцю міста за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах на території столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування з метою документування злочинної діяльності 29-річного киянина правоохоронці провели декілька оперативних закупок психотропної речовини амфетамін загальною вагою понад 30 г та у квітні 2021 року затримали чоловіка.

Прокурором у суді повністю доведено вину обвинуваченого у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропної речовини в особливо великих розмірах.

Вироком суду чоловіка засуджено до покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно із оперативниками Шевченківського управління поліції викрили 25-річного місцевого мешканця, який збував наркотичні речовини через телеграм-канал. «Товар» зловмисник пересилав клієнтам через поштові відділення, а також шляхом закладок.

Раніше столичні правоохоронці затримали 38-річного чоловіка та 36-річну жінку за фактом зберігання та збуту наркотичного засобу метадон.

Київська міська рада звернулась до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо розробки та прийняття необхідних законодавчих змін для посилення державного контролю у сфері обігу наркотичних лікарських засобів.

У Києві наркозалежні особи штурмують аптеки, де їм продають метадон, лікарський засіб замісної підтримувальної терапії.



