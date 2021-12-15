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    Молодик загримів до тюрми за збут амфетаміну

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    Правоохоронці провели декілька оперативних закупок амфетаміну у злочинця - Молодик загримів до тюрми за збут амфетаміну
    Правоохоронці провели декілька оперативних закупок амфетаміну у злочинця
    фото з відкритих джерел

    Киянин збува психотропну речовину в особливо великих розмірах

    Деснянським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 29-річному мешканцю міста за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах на території столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    У ході досудового розслідування з метою документування злочинної діяльності 29-річного киянина правоохоронці провели декілька оперативних закупок психотропної речовини амфетамін загальною вагою понад 30 г та у квітні 2021 року затримали чоловіка.

    Прокурором у суді повністю доведено вину обвинуваченого у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропної речовини в особливо великих розмірах.

    Вироком суду чоловіка засуджено до покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

    Нагадаємо, нещодавно співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно із оперативниками Шевченківського управління поліції викрили 25-річного місцевого мешканця, який збував наркотичні речовини через телеграм-канал. «Товар» зловмисник пересилав клієнтам через поштові відділення, а також шляхом закладок.

    Раніше столичні правоохоронці затримали 38-річного чоловіка та 36-річну жінку за фактом зберігання та збуту наркотичного засобу метадон.

    Київська міська рада звернулась до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо розробки та прийняття необхідних законодавчих змін для посилення державного контролю у сфері обігу наркотичних лікарських засобів.

    У Києві наркозалежні особи штурмують аптеки, де їм продають метадон, лікарський засіб замісної підтримувальної терапії.


    Теги: прокуратура Київ суд кримінал наркотики розслідування вирок
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    Молодик загримів до тюрми за збут амфетаміну