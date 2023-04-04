«Полював» за українською авіацією. Житель Дніпропетровщини потрапив під варту (фото)

Зловмисником виявився місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно залучила до негласної співпраці

Ворога цікавили місця розміщення та режими роботи українських військових літаків на території регіону

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента головного управління генерального штабу збройних сил РФ у ході спецоперації на Дніпропетровщині. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території області. Насамперед ворога цікавили місця розміщення та режими роботи українських військових літаків на території регіону. Зокрема, агент фіксував регулярність вильотів, кількість літаків тощо», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зловмисник передавав агресору інформацію про наслідки повітряних ворожих атак на місто. Ці відомості окупанти планували використати для підготовки та здійснення масованих авіаударів по території регіону.

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Слідство встановило, що зловмисником виявився місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно залучила до негласної співпраці. Для вербування ворог використав один із проросійських Telegram-каналів, де фігурант активно поширював свої «дописи» на підтримку загарбників.

Отримані відомості підозрюваний надсилав до РФ через месенджер у вигляді електронних координат та медіафайлів з прив’язкою до місцевості. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Суд обрав зраднику запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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