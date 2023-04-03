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СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру прокремлівському блогеру-мільйоннику
Наразі фігурант перебуває на території РФ
фото: пресслужба СБУ

Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова

Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Перебуваючи на території країни-агресора, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб.

Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова.

Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури нашої держави.

Також пропагандист масово поширює фейки про події на фронті через власний сайт та канали в Ютуб, Рутуб і Телеграм, які нараховують кілька мільйонів підписників.

Ініційовані СБУ експертні дослідження підтвердили, що в інтерв’ю та виступах Подоляки наявні факти його підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурант перебуває на території РФ. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ запобігла спробам російських спецслужб дестабілізувати внутрішньо-політичну обстановку на заході України. У ході спецоперації затримано мешканця Закарпаття, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні.

Теги: СБУ блогер

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