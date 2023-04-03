Розпалював антисемітські настрої на Закарпатті: СБУ затримала ворожого агента

У грудні минулого року чоловік приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв

Служба безпеки запобігла спробам російських спецслужб дестабілізувати внутрішньо-політичну обстановку на заході України. У ході спецоперації затримано мешканця Закарпаття, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні.

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У грудні минулого року він приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв.

Крім того, зловмисник надіслав лідеру єврейської громади «авторську» псевдонаукову працю, в якій «обґрунтовує» свою ненависть до цієї національності.

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Встановлено, що до 2014 року фігурант тимчасово проживав на території північної Осетії РФ. Наразі співробітники Служби безпеки України детально вивчають зв’язки чоловіка зі спецслужбами Російської Федерації.

Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу, де російські автори вихваляють спецслужби РФ.

Також вилучено заплямований фарбою одяг, в якому фігурант перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлях.

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На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще двох керівників окупаційних органів у тимчасово захопленій частині Донеччини. Одним із зловмисників є очільник створеного агресором «міністерства зв’язку ДНР».