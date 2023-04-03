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Розпалював антисемітські настрої на Закарпатті: СБУ затримала ворожого агента

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розпалював антисемітські настрої на Закарпатті: СБУ затримала ворожого агента
Зловмисник погрожував очільнику єврейської громади Закарпаття
фото: пресслужба СБУ

У грудні минулого року чоловік приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв

Служба безпеки запобігла спробам російських спецслужб дестабілізувати внутрішньо-політичну обстановку на заході України. У ході спецоперації затримано мешканця Закарпаття, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні.

У грудні минулого року він приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв.

Крім того, зловмисник надіслав лідеру єврейської громади «авторську» псевдонаукову працю, в якій «обґрунтовує» свою ненависть до цієї національності.

Встановлено, що до 2014 року фігурант тимчасово проживав на території північної Осетії РФ. Наразі співробітники Служби безпеки України детально вивчають зв’язки чоловіка зі спецслужбами Російської Федерації.

Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу, де російські автори вихваляють спецслужби РФ.

Також вилучено заплямований фарбою одяг, в якому фігурант перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлях.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще двох керівників окупаційних органів у тимчасово захопленій частині Донеччини. Одним із зловмисників є очільник створеного агресором «міністерства зв’язку ДНР».

Теги: СБУ Закарпаття антисемитизм

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