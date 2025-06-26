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Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків
фото: НАБУ

Сили логістики ЗСУ переплатили за шини 27,3 млн грн

Помічник чинного народного депутата України та власник приватного товариства отримали підозру у кримінальному провадженні щодо заволодіння понад 27 млн грн Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, керівники двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони озброєння командування сил логістики ЗСУ зловжили службовим становищем на користь приватного товариства для його перемоги у тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих.

«За сприяння посадовців на розгляд комісії подавалися цінові пропозиції наперед визначеного кола учасників, що мало створити видимість конкурентної боротьби. Натомість більш вигідні комерційні пропозиції ще одного учасника або умисно викривили, або ж зовсім проігнорували. Інтереси «потрібного» товариства лобіював помічник чинного народного депутата України, який після його перемоги забезпечував здійснення Міноборони безперешкодної оплати за укладеними контрактами», – йдеться в повідомленні.

За схемою власник товариства, використовуючи підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію, закуповував шини для військової авіації напряму у виробників та реалізовував їх через товариство за завищеними в два-три рази цінами.

У результаті оборудки Сили логістики ЗСУ переплатили за продукцію 27,3 млн грн, які її учасники легалізували та використали на власний розсуд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посадовець Міноборони отримав підозру у розтраті 5 млн грн на закупівлі паперу.

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Теги: Міноборони держзакупівлі машини НАБУ

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