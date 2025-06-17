Рада прийняла Закон про Реєстр військових: ВЛК стане без прив'язки до ТЦК?

Історичне рішення: Верховна Рада ухвалила Закон про Реєстр військовослужбовців

Верховна Рада України ухвалила історичний Закон про Реєстр військовослужбовців. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Це рішення відкриває шлях до комплексної реформи військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Катерину Черногоренко.

фото: Катерина Черногоренко

Міністерство оборони України анонсувало реформу ВЛК, яка, за словами Катерини Черногоренко, «довгий час створювала передумови для корупції». Головною причиною зловживань була «монополія» комісій, де «в одному місці поєднувалися лікарі і військові», що надавало «багато можливостей для зловживань».

«Я переконана, що ця модель є вразливою до несправедливих рішень», – наголошувала заступниця міністра.

Нова архітектура ВЛК, передбачена ухваленим законом, чітко розділяє медичну та адміністративну частини. Лікар у цивільному медзакладі оглядатиме людину, фіксуватиме її медичні дані в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) та засвідчуватиме це цифровим підписом. Військова ж частина комісії буде деперсоналізовано оцінювати ці дані, приймаючи рішення про придатність чи непридатність без прямого контакту з військовозобов'язаним. Це унеможливить будь-які «домовленості з конкретним лікарем» та значно ускладнить підробку висновків.

Для максимальної прозорості та мінімізації людського фактора, нова система передбачає цифровий обмін даними та постаудит масиву даних. «Лікар не просто пише, що в людини вроджена вада серця – він формує висновок на основі обстежень, які фіксуються в системі. Підробити це майже неможливо», – запевнила Черногоренко.

Одним із ключових кроків у боротьбі з корупцією стане відв'язування ВЛК від територіального принципу. Ухвалений закон дозволить обмін даними між ЕСОЗ та реєстром «Оберіг». Це означатиме, що військовозобов'язаний зможе пройти огляд у будь-якому медзакладі, що має контракт з НСЗУ, без прив'язки до місця реєстрації чи ТЦК.

У перспективі також розглядається можливість вибору зручного ТЦК для взаємодії. Хоча це питання є складнішим через інертність старої системи, цифрові сервіси дозволять операторам ТЦК отримувати доступ до даних будь-якої особи за запитом, незалежно від її місця реєстрації, що значно підвищить довіру та ефективність.

Нагадаємо, Міністерство оборони України анонсувало комплексну реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), яка має повністю ліквідувати корупційні схеми та усунути передумови для зловживань.