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Російські пропагандисти поширюють фейковий «лист Міноборони» про відмову у виплатах родинам загиблих

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Російські пропагандисти поширюють фейковий «лист Міноборони» про відмову у виплатах родинам загиблих
ЦПД спростовує фейки, спрямовані на дискредитацію української влади
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються підірвати довіру українців до держави через фейкові «документи»

Російські пропагандисти поширюють в мережі фейкове зображення листа нібито від Міністерства оборони України, в якому йдеться про відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

У підробленому документі йдеться про начебто відмову у нарахуванні компенсацій родинам загиблих через «неможливість встановити обставини смерті». Центр протидії дезінформації перевірив інформацію у Міністерстві оборони України і заявив, що лист – фейковий.

Поширений лист про відмову у компенсації сім’ям загиблих військових визнано фальшивим
Поширений лист про відмову у компенсації сім’ям загиблих військових визнано фальшивим
фото: ЦПД

«Форма листа не відповідає жодним стандартам діловодства міністерства, а сам документ містить численні помилки у формулюваннях та оформленні», — йдеться в повідомленні ЦПД.

Зазначається, що це — черговий випадок дезінформаційної кампанії РФ, яка намагається дискредитувати українське військово-політичне керівництво: «Цей фейк є частиною масштабної російської дезінформаційної кампанії навколо репатріаційних заходів, спрямованої на дискредитацію українського керівництва та створення недовіри до нього».

У рамках цієї кампанії вже поширювалися фальсифіковані історії про начебто масові відмови у компенсаціях, вигадані коментарі від імені посадовців та підроблені скриншоти матеріалів, буцімто опублікованих у західних медіа.

За інформацією ЦПД, мета таких інформаційних атак – посіяти зневіру до влади, викликати емоційну реакцію та розхитати ситуацію в середині країни: «Мета Росії – дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема шляхом створення фейкових документів і новин, щоб посіяти зневіру до української влади та спровокувати емоційну реакцію в суспільстві».

«Главком» повідомляв, що Росія зробила заяву після масованої атаки на Київ вночі 17 червня. Представники Кремля намагаються перекласти відповідальність за обстріли на українську ППО. Вони продовжують виправдовувати масовий терор проти цивільного населення України, поширюючи дезінформацію через підконтрольні канали в соцмережах. Ворожими ресурсами поширюється інформація, що причиною руйнувань житлових будинків у Києві нібито стали дії української протиповітряної оборони. 

Також «Главком» писав про інші цинічні заяви окупантів. Зокрема, росіяни продовжують маніпулювати темою обміну, намагаються зривати все і проводять інформаційно-психологічні операції, щоб спробувати дискредитувати Україну в іноземному інфополі. 

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Теги: дезінформація Центр протидії дезінформації росія Міноборони

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Соціум

Російські пропагандисти поширюють фейковий «лист Міноборони» про відмову у виплатах родинам загиблих
Російські пропагандисти поширюють фейковий «лист Міноборони» про відмову у виплатах родинам загиблих
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